Sin la sombra del ‘Bigotón’ andar del ‘Chiquis’ García como técnico

PUEBLA.- Más allá de que es su primera experiencia como técnico, Rafael García afirmó que se siente preparado para dirigir al Puebla y llevarlo a los primeros lugares en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

“Me siento muy contento con esta gran oportunidad que la directiva me está otorgando. Esta es la primera vez que me nombran como director técnico y me siento preparado, con mucha fuerza de sacar este reto adelante”, aseguró.

En conferencia de prensa, durante su presentación como estratega del cuadro “camotero”, el “Chiquis” reconoció la jerarquía del conjunto de la “Franja” y lo que conlleva.

“Llego a un equipo histórico, con una afición fenomenal, y uno tiene que aspirar a lo más alto, porque cuando se busca una liguilla o un campeonato, paso a paso te vas olvidando de la tabla porcentual”, apuntó.

Indicó que para alcanzar esos objetivos “armamos un plantel de jugadores con mucho espíritu, gente guerrera que deje todo en cada partido, en cada entrenamiento”.

“Diseñamos el equipo pensando en hombres con experiencia, que vengan a afrontar el reto con muchísima personalidad, que se entreguen los 90 minutos; no voy a permitir que ningún jugador esté parado”, acotó.

Destacó que fue capaz de trabajar con la mayoría de su plantel desde el inicio de la campaña, lo cual le permite inculcarles lo antes posible lo que pretende en la cancha.

“Empezaremos la etapa de partidos preparatorios; tenemos seis juegos confirmados. Debemos armar un equipo para liga y uno para la Copa, pero aquí no hay titulares; hay jugadores del Puebla y el que ande mejor estará en los juegos; se pondrá lo mejor en cada partido para sacar los resultados”, aseveró.

Asimismo, explicó que su idea futbolística es la de tener un conjunto que sepa defender, pero también ir al frente con base en el control del esférico.

“Vamos a tratar de ser un equipo equilibrado, de darle buen manejo al balón, pero también que cuando se pierda el balón, el hombre más adelantado sea el primer responsable de recuperarlo”, ejemplificó.