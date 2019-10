Siboldi descarta estén entregados y pelearán hasta el final por Liguilla

Aunque las esperanzas de Liguilla son cada vez menos en Cruz Azul, el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi dejó en claro que no están entregados en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y que lucharán hasta el final.

“El equipo no se ha entregado y ya estamos pensando en el siguiente partido, tenemos que ganar los tres partidos que vienen e intentar jugar mejor cada vez”, dijo el técnico en rueda de prensa en las instalaciones de La Noria.

Tras resaltar el buen juego que realizaron el sábado anterior ante Tigres, en el que el triunfo se les escapó en el último minuto, lamentó que se les fueran esos tres puntos y también la derrota en casa ante Morelia, pues de haber derrotado a Monarcas las cosas serían diferentes.

“Lamentablemente el gol pasada la hora nos tiró abajo lo que pudo ser un triunfo, pero sin duda lo que nos perjudicó más fue no poderle haber ganado a Morelia de local, el empate con Tigres hubiera sido bueno si hubiéramos ganado ese, pero el hubiera no existe”.

Tras dar la vuelta a la página al empate del sábado anterior, añadió que ahora se concentrarán en León, oponente al que recibirán el jueves en el estadio Azteca en la jornada 16, conscientes de la dificultad, pero dispuestos a pelear hasta lo último para llegar a Liguilla.

“Las cosas se dan así y tenemos que sacar adelante esta situación, mientras haya posibilidades de calificar vamos a pelear hasta el final, el equipo no está entregado”.

De La Fiera, reconoció la calidad del técnico Ignacio Ambriz y de sus pupilos, por lo que esperan al mejor rival, que tratará de sumar unidades en busca de escalar posiciones en la general, donde es cuarto, con 26 unidades.

“Esperamos al mejor León que está buscando calificar y mejores posiciones, nosotros enfocados en que será un buen partido y hacer valer la localía, respetar al rival, que tiene buen entrenador y jugadores, pero tenemos con qué para hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos”.

De la falta de gol del argentino Milton Caraglio, quien sólo suma dos goles en el torneo, ambos en la jornada cinco, dijo que le da tranquilidad y confianza al artillero, pidiéndole que no se preocupe, pues hace un trabajo importante para generar opciones a sus compañeros.

“Hablo con él para darle tranquilidad, seguridad y confianza en el sentido de que no se le está dando el gol, él se da cuenta, es el primero, es muy autocrítico y exigente con él, te queda poco margen de decirle algo porque se da cuenta, hay que darle confianza”.

Añadió: “Si no hace gol que no se preocupe, lo que él genera para que otros puedan tener la posibilidad de gol es importante porque es trabajo de equipo y si no puede finalizar la jugada, hay otro que puede”, añadió.

Finalmente, de cara al partido ante León, dijo que el miércoles se definirá si los lesionados Elías Hernández, el peruano Yoshimar Yotún y el chileno Igor Lichnovsky estarán recuperados para ver acción.