Serena ‘Cuau’ a Osorio

Cuauhtémoc Blanco pidió al técnico del Tricolor, el colombiano Juan Carlos Osorio, que dejara de enojarse porque “lo iban a crucificar”, como ocurrió con los seis partidos de castigo que la FIFA le impuso.

“Es muchísimo el castigo que le puso la FIFA; yo hablé con el profe Osorio y le dije que no se calentara, que no se enojara. Es muy amigo mío; estuvo conmigo en Chicago y le dije que no se enojara, que lo iban a crucificar, entonces, creo que es la calentura de un partido”, apuntó.

Entrevistado luego de participar en los ” Partidos de Leyenda” entre las selecciones de México y Alemania de las copas del mundo de México 86 y Francia 98, dijo esperar que todo quede superado.

Dio a conocer que la respuesta de Osorio fue que estaba arrepentido de haber encarado al cuarto oficial en el duelo, contra Portugal, por el tercer lugar en la Copa Confederaciones, que derivó en la suspensión de seis encuentros que le impuso la FIFA.

“A lo mejor no se la merecía, pero me parece muy exagerada; él me comentó que había sido la calentura del partido y está arrepentido por lo que hizo”, subrayó.

De la selección nacional que disputa la Copa Oro en Estados Unidos, señaló que los jugadores tienen un compromiso con la escuadra misma y con el país, por lo que no hay pretextos para no hacer un buen papel en el certamen y que tienen que ganar y dejarlo todo en la cancha.

“No hay que poner pretextos; los jugadores tienen un compromiso con la selección mexicana, con todo el pueblo, y no tienen que poner pretextos,; se tienen que poner a jugar al hacer las cosas bien, aunque Osorio haya tomado apenas la selección”, indicó.

De la misma manera, salió en defensa del trabajo que ha realizado el timonel cafetalero, a pesar de las rotaciones que ha hecho, pero que le han redituado buenos resultados, si bien a muchos no les guste que lo haga.

“A mí me gusta; es un buen entrenador y lo voy a seguir defendiendo; yo lo tuve en Chicago y se me hace un técnico trabajador, una buena persona y, lo más importante, tiene buen trato con los jugadores. Le voy a dar toda la confianza; no sé la federación, pero tiene todo mi apoyo”, sostuvo.

NO VE ‘EMPERADOR’ IDENTIDAD NI FILOSOFÍA DE JUEGO EN TRI

Claudio Suárez sigue en espera de un proyecto real que le permita a la selección mexicana tener continuidad en su planeación para obtener resultados al considerar que el Tricolor no tiene una identidad nueva y una filosofía de juego con Juan Carlos Osorio.

“Uno ha manifestado que esperamos que los proyectos sean a largo plazo, que hubiera una mejor planeación; ya pasaron muchos años, estuve muchos años en la selección y no hay una identidad y una filosofía de jugar del futbolista mexicano; es cambio tras cambio”, apuntó.

Entrevistado luego de participar en el “Partido de Leyendas” de las Copas del Mundo México 86 y Francia 98 ante Alemania en el Zócalo capitalino, lamentó que ellos, como ex seleccionados, no puedan hacer nada por mejorar esa situación, pero que espera que alguien llegue y lo haga.

“Nosotros opinamos, pero no podemos hacer nada; creo que los que toman las decisiones es la gente de la federación; ojalá y alguna vez alguien llegue y haga un buen proyecto a largo plazo”, expresó el histórico jugador del representativo nacional.

Destacó lo que ha hecho en Alemania, donde se ha dado prioridad a los buenos proyectos y una continuidad que les ha dejado muy buenos resultados en los torneos en los que ha participado, siendo el más reciente en la Copa Confederaciones de Rusia 2018.

“Los alemanes están firmes en sus proyectos; Joachim Low lleva casi 12 años al frente de la selección alemana y los ves que ganaron la Sub-21 de Europa, la Copa del Mundo, Confederaciones. La Bundesliga es una de las más competitivas de Europa y tienen reglas de darle prioridad al jugador alemán”, apuntó.

Explicó que en el sentido de darle prioridad al futbolista mexicano se va para atrás con la llegada de tanto jugador extranjero y las reglas que ha impuesto la propia Federación Mexicana de Futbol, que impide darle ese impulso al jugador mexicano y su desarrollo se ve estancado.

“Vamos para atrás; no es nada contra los extranjeros, y muchos extranjeros son demasiados y le van quitando las oportunidades a los jóvenes, al futbolista mexicano”, mencionó el ex capitán de la selección nacional.

Finalmente, expresó su rechazo al sistema de Juan Carlos Osorio; “no estoy de acuerdo con su metodología; los resultados son buenos a secas, pero el desempeño, que ha enfrentado a equipos grandes como Chile y Alemania, es cuando te exhiben el estar cambiando constantemente y no conozco otro entrenador en el mundo que haga eso”.