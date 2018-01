‘Será difícil traer a Javier’: ‘Piojo’ sobre ‘Chicharito’

Pese a que admitió que es un elemento interesante y que cualquier club quisiera contar con él, Miguel Herrera, técnico del América, descartó que hayan buscado a Javier Hernández, pero que sí lo hicieron con Raúl Jiménez.

“A cualquiera le gustaría tenerlo en sus filas, pero será difícil traer a Javier; hoy en día hay siete u ocho equipos de Inglaterra que lo buscan, pero por qué no pensar que sería una posibilidad tocar su puerta; América buscará cualquier delantero que sea importante”, apuntó.

Respecto a Jiménez, detalló que nunca hubo una ventana abierta, pero sí comunicación entre Raúl y Santiago Baños.

“Benfica, en ese momento, dijo no; la situación de Raúl es tener más minutos, pero no hubo posibilidades”, refirió.

Sobre el delantero que falta por llegar al equipo, el estratega dejó en claro que buscan la mejor opción, ya que no se trata sólo de contratar por hacerlo.

“No puedo pedir más a la directiva; negocian; son jugadores que tienen contrato; tocas la puerta y entablan pláticas, y eso, obvio, se tarda; no debemos tomar decisiones precipitadas por tener a alguien aquí”, apuntó.

Aseguró que su equipo está sólido porque llegaron dos refuerzos; “esperemos que estén al 100 para la fecha 3 o 4; no corre prisa; si se puede hacer, no por traer a un ‘9’ vamos a traer a cualquiera; no es sólo por llenar el hueco”.

Además, indicó que aunque le hubiera gustado contar con gente como los hermanos Dos Santos, Giovani y Jonathan, era algo imposible debido al poco tiempo que habrían estado con ellos.

“Para cuatro o cinco fechas no es algo que quiera; fui yo el que no quiso esa situación; me encantan, pero no me sirven; quiero jugadores que estén un torneo ellos ya están a un mes de empezar”, expresó.

Sobre el delantero argentino Silvio Romero, afirmó que sólo saldrá si es en venta definitiva, ya que América no prestará más jugadores.