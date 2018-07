Será Cruz Azul agresivo y dinámico, asegura Elías Hernández

El mediocampista ofensivo Elías Hernández advirtió que en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX se apreciará a un equipo de Cruz Azul agresivo, siempre con la idea de atacar al rival desde el primer minuto.

“Este será un equipo agresivo y dinámico que salga a presionar al rival y que quiera atacar desde el arranque, y no podemos pensar en otra cosa o esperar al rival.

“Debemos prepararnos para atacar y salir con la responsabilidad de agredir”, aseveró.

En conferencia de prensa, el “Patrullero” subrayó que en la primera jornada, contra Puebla, ya se deberá ver al nuevo conjunto de la Máquina, que conformó un plantel que intimida.

“En el papel, Cruz Azul intimida por la calidad de jugadores, y primero debemos dar el golpe de autoridad con hechos y demostrar al equipo que se formó.

“Ante Puebla será una buena oportunidad”, indicó.

Por otra parte, si bien dijo entender que Cruz Azul tenga más de 20 años sin ser campeón de liga, se comprometió a devolverle a la afición la ilusión a través de un buen funcionamiento futbolístico y la cosecha de resultados positivos.

“Sabemos que esa parte es difícil de olvidar y debemos devolverles la ilusión con resultados, y no pedir que crean, sino que primero vean los partidos, porque si no ven que el jugador se mata para brindarles una alegría no se podrán ilusionar”, expresó.

Hernández se dijo satisfecho por llegar a Cruz Azul, procedente del León, en lo que fue uno de los fichajes que más destacaron en este mercado veraniego de traspasos.

“Llega en un buen momento venir a Cruz Azul.

“Tenía varios torneos haciendo bien las cosas y sé de la gran oportunidad, y no quise desaprovecharla.

“Vengo con ilusión de demostrar y hacer bien las cosas”, puntualizó el futbolista de 30 años de edad.

AL AVERNO, Y A PUERTA CERRADA

TOLUCA.- Los Diablos Rojos del Toluca enfrentarán al Cruz Azul, en la cancha del estadio Nemesio Díez, en su último juego de preparación rumbo al Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

El partido tendrá lugar, este sábado, a puerta cerrada.

Los jugadores del Toluca entrenaron en el Nemesio Díez, donde continúan con su preparación de cara a su último encuentro de preparación antes de arrancar la competencia.

La práctica del equipo inició con un “torito”, para entrar en calor; luego, el conjunto choricero realizó trabajo físico, para concluir con futbol en toda la cancha, con la supervisión del director técnico Hernán Cristante.

Conforme se acerca el inicio de la competencia, ante Monarcas Morelia, el domingo 22 de julio, el equipo se concentra en afinar detalles en el funcionamiento.

Así las cosas, su último encuentro amistoso, ante el cuadro cruzazulino, en punto de las 11:00 horas de este sábado, será de gran utilidad.