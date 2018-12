Seguir en ascenso deseo de Charlyn Corral para 2019

Tras un 2018 excelente en lo personal con el Levante, la delantera mexicana Charlyn Corral quiere seguir en ascenso, por lo que su deseo para 2019 es conquistar el título de la Liga Femenil de Futbol de España y el bicampeonato de goleo.

“Me gustaría quedar campeona con el Levante, entrar a la Liga de Campeones de Europa, lo que implica ser primera o segunda de la tabla. Queda toda la segunda vuelta y ojalá que lo logremos porque es el objetivo que nos pusimos”, dijo.

En entrevista, la seleccionada mexicana explicó que “en lo personal quiero el bicampeonato de goleo, pero mi principal meta es ser campeona con el Levante”.

A más de 10 años de haber aparecido en el mapa futbolístico, Corral aceptó que vive un momento de madurez muy importante en todos los aspectos.

“Creo que por las cosas que me han pasado, los años me han hecho madurar mucho, tengo 27 años y, obviamente, me encuentro en una etapa de madurez porque veo las cosas muy diferentes”, indicó.

Aceptó que le alegra mucho estar en la nueva era del futbol femenil “porque, hoy en día, cada vez hay más apoyo y fue algo que nos costó a las que empezamos, por lo que en ese sentido intento disfrutar, mejorar, porque la exigencia es mayor”.

“Soy consciente de que nada me asusta; aquí en el futbol hay etapas, hay procesos, y lo que hago es intentar disfrutar este deporte”, expuso la actual monarca de goleo.

Respecto a su futuro, Corral sólo se enfoca en el cuadro Granota y después, al final de la temporada, pensará en su futuro con el Levante o con otra escuadra.

“Por ahora sólo pienso en el Levante y cumplir ese objetivo que me puse, y, obviamente, después dependerá de muchas cosas; si cumple uno ya decidiré si voy a otra liga, a otro equipo”, aseveró.