Se solidarizan con Comité Olímpico Mexicano

Medallistas Olímpicos de México A. C., y Olímpicos Mexicanos A. C., le tienden la mano

Medallistas Olímpicos de México A. C., y Olímpicos Mexicanos A. C., expresaron su solidaridad ante la afectación económica que en estos momentos sufre el Comité Olímpico Mexicano (COM) por la falta de recursos y que repercute en el mantenimiento de su Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), instalación en la que se han preparado los mejores atletas del país.

Lo anterior fue expresado por el presidente de Medallistas Olímpicos de México, Daniel Aceves Villagrán, quien añadió que “ha habido el planteamiento de una reducción de 120 a 90 millones de pesos para que las instalaciones olímpicas de nuestro país sigan albergando a selecciones nacionales de diferentes disciplinas”.

“En ese contexto hay un llamado importante para que bajo la tesitura que ha manifestado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exista un diálogo y la intervención, por parte de la Secretaría de Educación Pública, para que la dotación de estos recursos se dé en términos apegados a la ley y en un marco de transparencia”, destacó Aceves Villagrán, medallista olímpico en lucha grecorromana en Los Ángeles 1984.

Aseveró que los recursos sirven para atender los requerimientos de pagos de servicios, atención a un sinnúmero de atletas que iniciarán el ciclo olímpico que continúa en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Hay que recordar que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano ha funcionado por 54 años consecutivos y ahí han entrenado la mayor parte de los éxitos alcanzados en el deporte mexicano, esto es, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales”, estableció.

“Es decir, hay una historia que ha ido acompañado el movimiento olímpico mexicano”, acotó.

En su oportunidad, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, dejó entrever la posibilidad de cerrar el Centro Deportivo Olímpico Mexicano de manera parcial ante la falta de presupuesto por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.