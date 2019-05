Se aburrió Gennady Golovkin con la pelea entre “Canelo” y Jacobs

La afición no fue la única que quería más emociones en la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Daniel Jacobs, lo mismo esperaba el pugilista kazajo Gennady Golovkin, quien se mostró crítico.

Golovkin, quien el sábado presentó a su nuevo entrenador y que por la tarde acudió a la T-Mobile Arena para presenciar el combate, dio su punto de vista en una entrevista con la plataforma DAZN y también lo comentó en sus redes sociales.

“Esperaba más del Canelo. Parecía que estaba en una sesión de sparring, me pareció aburrido. Deberían haber ofrecido más a los aficionados”, comentó el kazajo.

I saw no emotions, nothing special today. It was a nice sparring match. Boring. They should have given more to the fans. #CaneloJacobs pic.twitter.com/onBjjV9L1q

— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 5 de mayo de 2019