Santos en pos del doblete

TORREÓN.- El atacante argentino Julio Furch aseveró que el equipo de Santos Laguna peleará por el doblete en el Torneo Clausura 2018 una vez que va de líder en la Liga MX y está en semifinales de la Copa MX.

“Es una ilusión que estamos creando; obviamente, a principios de torneo, nosotros soñamos con eso; sería espectacular conseguir un doblete; vamos en camino en las dos competencias y vamos a dar pelea en ambas. La ilusión es nuestra y creo que de la gente también está puesta y se vio el domingo”, refirió.

En conferencia de prensa, el eje del ataque de los Guerreros enfatizó que hay plantel para pensar en conquistar ambos títulos, sabedor de que en la liguilla siempre se disputa un certamen aparte, en el que las oportunidades lucen igual para los ocho conjuntos que califiquen.

“Sin duda, confío en lo que estamos haciendo porque se ha creado una identidad de cómo juega el equipo; hay grandes jugadores como para pelear los dos frentes; quizás en Copa quedan dos partidos y en liga son más. Si se consigue entrar a liguilla es otro torneo, así que creemos que podemos conseguir los dos títulos”, abundó.

Sobre el compromiso, de este viernes, contra el Puebla correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, dijo estar consciente de que el rival defiende con buen número de jugadores, pero que Santos ha sido capaz de crear ocasiones de gol frente a oponentes con dicha táctica.

“Si bien es una defensa de línea de tres, los volantes por fuera defienden mucho y con una contención que no se mueve mucho. Va a ser difícil, pero hemos sabido atacar contra línea de tres y de cuatro; no hay problema; siempre hemos creado muchas situaciones de gol en la mayoría de los juegos y creo que tenemos que aprovechar las pocas situaciones que podamos crear”, indicó.

Respecto a su desempeño personal, dejó de lado los goles y se mostró satisfecho por el buen paso general del equipo que dirige Robert Dante Siboldi.

“Quizá no he aportado tanto en goles como el torneo pasado, pero me pone feliz ver al equipo arriba; ver cómo se trabaja. Se ha creado una entidad muy buena”, concluyó Furch.