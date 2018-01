Santiago Baños esperanzado

Santiago Baños, presidente deportivo del América, informó que siguen en la búsqueda de un último refuerzo para el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

“El tema se complicó porque los jugadores que queríamos sus equipos no los dejaron salir, pero hasta que no se cierren los registros existe la posibilidad”, dijo.

Sobre el posible debut del francés Jérémy Ménez en el juego, del sábado, contra Atlas, Baños explicó que existen posibilidades de que tenga minutos.

“Esa es una de decisión de Miguel (Herrera).

“Por lo que he platicado con él, saldrá a la banca y podría tener minutos”, aseveró Baños.

La escuadra azulcrema trabaja con miras al duelo ante la “Furia Rojinegra”, el sábado, en el estadio Azteca, dentro de la cuarta fecha del Clausura 2018.

NO PIENSA DOMÍNGUEZ EN SU SALIDA

Luego de que su nombre sonara para salir del América, el volante paraguayo Cecilio Domínguez afirmó que es algo que deja de lado y que sólo se enfoca en trabajar para responder a la confianza, en espera de mantenerse como titular este sábado, en el partido frente al Atlas.

“Realmente no (me han dicho que me voy a quedar), pero no pienso mucho en mi salida; me debo al América; trabajo para darle lo mejor al equipo y no pienso en otra cosa”, indicó.

Domínguez afirmó que el haber estado de inicio en el duelo contra los Pumas de la UNAM le significó un golpe positivo en lo anímico, por lo que trabaja al máximo para seguir siendo considerado.

“Liberé un poco de presión (al ser titular). Cada día me siento mejor; trabajo aparte y eso me hace bien, pero esperemos mejorar mucho más. Feliz por volver a jugar de inicio; creo que, siempre, un jugador trabaja para estar entre los 11 que inician”, apuntó.

El volante negó que le moleste la gran competencia que tiene con otros jugadores, ya que para él eso es algo que lo obliga a no bajar el ritmo y corregir las deficiencias en su accionar.

“Realmente sí; eso es lindo; tenemos grandes jugadores en muchos puntos; hay que dar lo mejor para jugar porque si bajas te vas a la banca o a la tribuna. Me he mentalizado para no soltar el puesto”, estableció.

Así, de cara al duelo de la fecha 4 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX contra el Atlas, Domínguez destacó que la consigna es la de salir con las tres unidades, sin importar si con eso terminan una racha negativa en casa.

IBARRA CON CALIDAD PARA PELEAR TITULARIDAD

Más allá de que reconoció lo cerrada que está la lucha para hacerse de un sitio en el 11 titular del América, el volante ecuatoriano Renato Ibarra afirmó que tiene mucha calidad para pelear y ayudar al equipo en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

“Por supuesto (puedo luchar); soy un gran jugador; sé que puedo aportarle mucho al equipo, y para eso trabajo, para darle triunfos al club América”, dijo, en zona mixta, en las instalaciones de Coapa.

El elemento sudamericano indicó que “todos los jugadores tenemos claro eso de la competencia al 100 por ciento y cada uno debe trabajar al máximo para aportar mucho al equipo”.

Ibarra afirmó que “el equipo está trabajando muy bien, de la mejor manera; estamos muy fuertes; todos trabajamos para ganarnos un puesto cada quien, demostrando que este equipo puede llegar muy lejos”.

Destacó que pese a que sólo han conseguido cinco de nueve puntos disputados, han tenido un comienzo importante, conscientes de que deben mejorar en todos los aspectos para pelear por los primeros sitios.

“El inicio no ha sido tan malo; todos los puntos son importantes; faltan muchos partidos por delante y la consigna es entrar a la liguilla”, apuntó.

Por otra parte, calificó de injusta la expulsión del mediocampista colombiano Mateus Uribe, quien fue suspendido un partido por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“La verdad, es una jugada que se da casi siempre en el área; muchas veces ha sucedido y creo que se da como tarjeta amarilla; esperemos que se pueda dar lo mejor para Mateus. Fue injusta”, acotó.