Salcido en paz con Chivas

GUADALAJARA.- Con el retiro cada vez más cerca, el Mundial de Clubes podría marcar el adiós del futbolista Carlos Salcido, quien aclaró que no le debe nada a Chivas y que el equipo tampoco le debe algo a él.

“Ni Chivas me debe nada ni yo a Chivas; sólo agradecer siempre a Jorge (Vergara), Amaury (Vergara), a los entrenadores y jugadores; aquí seguimos, pero próximamente podríamos estar haciéndonos a un lado”, dijo el jugador.

Antes de la premier de la película del equipo en la capital tapatía, el zaguero aseguró que está en paz y con sus objetivos claros, fortalecido luego de su regreso a Chivas tras su paso por Europa y por los Tigres de la UANL.

“Siempre tengo planes; todos saben que me estoy preparando, haciendo cosas, tranquilo, en paz; estos cuatro años y cachito desde que regresé me han fortalecido bastante; he cumplido muchas cosas y objetivos; estoy en paz”, comentó.

Y aunque tiene contrato con el “Rebaño sagrado” hasta mayo, dijo que todo puede pasar en los próximos meses, pero que tiene claro que al término de su carrera le gustaría ser entrenador o director deportivo; “hay que prepararse”, refirió.

Finalmente, sobre la posibilidad de cerrar su carrera en el Mundial de Clubes, solo tiene en mente ver acción en el certamen, consciente de que es una de las cosas que faltan en su carrera y que difícilmente llegan oportunidades como esta.

“Es por algo que estoy acá,; es el torneo que me hace falta jugar y quiero, es un torneo único, difícil que después puedas acceder a jugarlo; hay que aprovecharlo; ojalá que el equipo tenga un buen Mundial de Clubes”, concluyó.