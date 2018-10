‘Sacude’ Almeyda a la MLS

SAN JOSÉ.- Matías Almeyda, ex timonel de las Chivas, fue presentado como nuevo estratega del club San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), con un contrato por los próximos cuatro años.

“El Pelado” oficializó su llegada a los “terremotos” de California en un acto que se llevó a cabo en las instalaciones del estadio de San José.

“Tomé la decisión de venir porque siempre me he manejado en la vida de una sola manera; las condiciones estaban dadas; el interés y el cariño que me mostró esta dirigencia; este desafío me gusta; es un club que tiene historia y que debe estar en otra posición”, refirió Almeyda.

San José marcha, actualmente, en el último lugar de la Conferencia Oeste de la MLS, de ahí que el reto de convertir al equipo en ganador sea grande para Almeyda, quien sonó como uno de los candidatos para dirigir a la selección mexicana.

La directiva de los “Quakes” se dijo contenta con el fichaje del “Pelado”, quien tiene un perfil ganador y de gran liderazgo, señaló su gerente general, Jesse Fioranelli.

San José Earthquakes fue fundado en 1994, un año después de la instauración de la MLS, por lo que es uno de los clubes pioneros en la liga estadounidense, sin embargo, no cuenta con grandes estrellas en su plantilla, como otros clubes del país de las “barras y las estrellas”.

Entre lo más destacado del 11 titular de San José se encuentra el delantero ghanés, de 33 años, Dominic Oduro, por lo que se espera que Almeyda realice varios fichajes para la próxima campaña.

“Los mexicanos que viven acá nos vendrán a apoyar, al igual que los seguidores de Chivas, así que tenemos que construir otro estadio”, comentó Almeyda, quien no olvidó el destacado paso que tuvo con el Club Deportivo Guadalajara.