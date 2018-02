Rush oficializa invitación a Terrible para ser ‘Ingobernable’

Los luchadores Rush y Terrible se quedaron con el segundo boleto y estarán en la final del “Torneo increíble de parejas”, una alianza que podría mantenerse, pues el segundo fue invitado oficialmente a formar parte de los “Ingobernables”.

“Eres el único que nos ha gustado (para llegar a los ‘Ingobernables’), pero esto se trata de acabar con técnicos y rudos, que una ‘máquina de la destrucción’ y un ‘toro’ se unan, vamos a terminar con lo que se ponga enfrente”, le expresó Rush.

Aunque la invitación ya está hecha, Terrible dejó en claro que lo único que le interesa por el momento es ganar el torneo, aunque le agradó la invitación, consciente del poderío que podrían alcanzar.

“Es una pequeña fusión y creo que está pegando fuerte, la gente me odió y eso me encanta, vamos a acabar con los que se nos pongan enfrente. Aún no está decidido, primero quiero ganar el torneo, agradecido porque si puso los ojos en mí es porque tengo eso que está buscando”, comentó.

Ocho parejas fueron las que buscaron el boleto a la final, y la de Rush-Terrible lo peleó al final con Carístico y Euforia, quienes nada pudieron hacer ante el poderío y rudezas de los vencedores, listos para disputar el título con Volador y Último Guerrero.

De la final de la próxima semana, ambos rudos aseguraron que ni el “Depredador del aire” ni el “último de su estirpe” serán pieza por lo mostrado la noche del viernes y se quedarán con el título.

“Trapeamos y demostramos la calidad que tenemos”, indicó Rush, mientras que Terrible aseguró que sus oponentes conocerán un verdadero depredador, “un loco, una máquina de destrucción y toro que se desboca, que destroza cada corral”.

Último Guerrero y Volador Jr. estuvieron presentes en la misma función, pero en esquinas contrarias, con triunfo para el segundo junto a Místico y Diamante Azul para liquidar a Kráneo, Bárbaro Cavernario y al lagunero.