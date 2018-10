Rinden homenaje a Ricardo Delgado, medallista olímpico en México 1968

Con un sencillo homenaje, la comunidad deportiva de Cancún recordó que hace 50 años, Ricardo Delgado Nogales ganó para México medalla de oro en box durante los Juegos Olímpicos 1968.

El reconocimiento se hizo a iniciativa de los profesores Jorge Antonio Pinto y Gonzalo Sandoval García, quienes aprovecharon que este boxeador olímpico, oriundo de la Ciudad de México, vive desde hace varios años en Cancún.

La ceremonia se llevó a cabo en la sala de juntas del Instituto Municipal del Deporte de Benito Juárez y estuvieron funcionarios de la dependencia como David Martínez, Iris Mora Vallejo y Gabriel Aguiñaga.

Así como boxeadores de escuelas locales y representantes de la Asociación Quintanarroense de Box de Aficionados.

El 26 de octubre de 1968, Ricardo Delgado Nogales se convirtió en el primer boxeador mexicano en ganar medalla de oro, tras vencer en la final de la división de peso mosca, al polaco Arthur Olech.

En su mensaje Ricardo Delgado dijo estar muy contento por este reconocimiento, pero más allá de recibirlo y recordar su triunfo, quiere que los jóvenes y niños que practican deporte entiendan que todo lo que se propongan lo pueden cumplir, siempre y cuando sean dedicados, se esfuercen y trabajen duro.

“A mí me costó esta medalla, me cerraron puertas y me dijeron que no podía y lo logré”, aseveró.