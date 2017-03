Ricardo Peláez dice que aceptarán castigo de la Disciplinaria a Pablo Aguilar

El equipo de América acatará la sanción que le imponga la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a su defensa central, el paraguayo Pablo Aguilar, afirmó el presidente deportivo del cuadro capitalino, Ricardo Peláez.

La Disciplinaria abrió una investigación de oficio por la agresión de Aguilar sobre el árbitro Fernando Hernández al final del partido de octavos de final de la Copa MX.

Ante esta situación el dirigente del cuadro “azulcrema” señaló que aceptarán la sanción que se le aplique al zaguero por la acción en la que se vio involucrado.

“Ya platicamos con la Comisión Disciplinaria y la sanción de la disciplinaria la vamos a acatar, hay muchos problemas por corregir”, dijo a Radio Marca Claro.

Por otra parte, criticó los hechos de violencia que se han dado durante las últimas semana en el futbol mexicano y consideró que se tiene “una gran liga y todos nos estamos dedicando a destruirla”.

Sobre el mal paso que ha tenido el cuadro “azulcrema” en el presente torneo, con solo 11 puntos de 27 que ha disputado, aceptó que han estado muy lejos del nivel que pretenden.

“El equipo no está jugando bien y eso lleva a la desesperación de algunos jugadores, no hay excusas, no hemos jugado bien”, reconoció.