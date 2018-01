Reyna quiere ir a la Copa del Mundo Rusia 2018

El generador de buen futbol Ángel Reyna afirmó que su mayor objetivo es brillar y llamar la atención con Toluca para abrir la puerta a la selección mexicana de futbol porque quiere ir a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Ángel Reyna siempre se pone metas grandes; tiene muchas ilusiones siempre y la más importante es hacer las cosas de muy buena manera con mi equipo, aprovechar esta puerta que Dios me abrió y me puso acá, y, evidentemente, pelear un lugar para estar en el Mundial”, declaró.

Para este viernes, un día previo al Día de Reyes Magos, destacó que ya tiene su cartita para que se le cumpla su propósito, al decir que la va a enviar a su querido Rey Mago, que es Dios.

“Le voy a poner todo lo que me ha dado, mis dones, mi salud y todo lo que esté en mí y conseguir logros con el Toluca y el llamar la atención del entrenador Juan Carlos Osorio y tener un regreso a la selección y estar en el Mundial”, expresó.

A Reyna le agrada llegar al Toluca porque es una gran institución, es un equipo ganador, un conjunto que se ha acostumbrado a ganar y a brillar, y eso lo alegra e ilusiona mucho, y al mismo lo compromete a trabajar, y lo debe de hacer de la mejor forma para llamar la atención.

Afirmó que “no dejé de hacer nada; simplemente me encuentro en una etapa de madurez, de sinceridad, honestidad y tengo las ganas de hacer lo mejor posible y poner todo lo que tengo en beneficio de Toluca, de mis compañeros y de mi país”.

Sabe que tiene la oportunidad de entrar al Tricolor porque Osorio se la ha dado a muchos jugadores y piensa que con él no será la excepción hasta que dé la lista definitiva.

“Habrá que llenarle el ojo haciendo las cosas de la mejor manera para llenar en lo que se pueda a la selección, y si puedo ayudar a la selección mexicana con mi granito de arena con lo que haga en la cancha, y ojalá eso sea del agrado de Osorio”, declaró.

En el Torneo Clausura 2011, Reyna fue campeón de goleo con América con 13 tantos y sabe hacer esas exquisitas acciones de máxima felicidad en el futbol.

“Tengo la motivación para hacerlo. Tengo la ilusión y las ganas, entonces, cuando se acumulan esas tres cosas se vuelve una mente ganadora y que consigue lo que dice. Entonces, se verán las buenas actuaciones de Ángel Reyna”, expresó.

Respecto al hecho de volver una vez más al máximo circuito del futbol mexicano, ahora con los Diablos Rojos, respondió que “Ángel Reyna es el ‘Ave Fénix’ del futbol mexicano (risitas). He bajado (a la liga de ascenso), he vuelto a subir y bajar. Ahora estoy más fuerte que nunca. Estoy en una gran institución y Dios me puso en lo más alto y debo aprovechar esta ayuda”.

El peso de sus 33 años no es ningún impedimento porque ha tomado todas las precauciones posibles en su cuidado físico.

“Por ahí me dicen que parezco más chico. La edad pasa a segundo término cuando tienes tantas ganas de hacer las cosas. Si Dios me dio un don lo debo demostrar en la cancha y me voy a enfocar en eso”.

Interrogado sobre su estigma de indisciplinado, respondió que “siempre he sido un tipo correcto siempre voy a tener la misma esencia, el mismo carácter y personalidad. Siempre me gusta ir de frente con las cosas, ser un tipo correcto y recto. Seguiré siendo el mismo; no va a cambiar eso. Siempre disciplinado. Ya llevo casi 15 años en el futbol y nunca he tenido un bache por indisciplina”.

Quien vive en la soltería declaró que “estoy enamorado del balón. Es lo más importante y bonito. La verdad es que estoy muy contento, muy feliz, sorprendido. Estoy lleno de fe, de ilusión; estoy con la gente que me quiere y apoya y eso, obviamente, es un plus”.

Quien es apodado el “Ángel Exterminador” compartió que “estoy renovado, estoy muy contento, muy ilusionado y motivado de todas las cosas que se puedan dar. Siempre voy a poner lo mejor de mí. En todos los equipos que he estado fue así y así será con mi nuevo equipo, donde quería estar desde antes y Dios me da esta oportunidad”.

Su llegada a Toluca la vive como anillo al dedo porque, refirió, “me siento como si ya tuviera un par de años en el equipo. Todos me han recibido de manera extraordinaria. He hecho clic. Voy a tratar de conjugar todas las mentes ganadoras y toda el hambre de triunfo lo vamos a llevar a la cancha”.