Revira ‘Piojo’ a La Volpe en caso Lainez

Luego de que el técnico argentino Ricardo La Volpe considerara que han frenado el crecimiento de Diego Lainez en el América, el estratega Miguel Herrera consideró que fue acelerado su proceso, ya que sólo tiene 16 años de edad.

“Lo dije muchas veces; le aceleraron el proceso por circunstancias que a lo mejor tenían muchos jugadores lesionados, pero me parece que ese acelere del proceso vino de parte de los medios, de llamarlo una figura indiscutible cuando debutó a los 16 años”, dijo.

Manifestó que, en la actualidad, va por buen camino en la lucha interna con jugadores ya consolidados y que eso le ayudará en su crecimiento.

“Hoy me parece que tiene un buen proceso; tiene una gran competencia interna; Cecilio atraviesa un gran momento; Renato (Ibarra), (Javier) Ibargüen y Jérémy (Ménez); la competencia está muy bien”, apuntó.

El “Piojo” destacó que Lainez trabaja también con el equipo de la categoría Sub-20 para que esté en ritmo de juego y pueda responder cuando sea tomado en cuenta.

“Lo estamos mandando a la Sub-20 porque, obviamente, necesitamos que esté en ritmo de partido, pero ya en esa categoría demuestra que le queda corta y nos da mucho gusto”, refirió.

VERACRUZ DE CUIDADO

Miguel Herrera, técnico del América, dejó en claro la dificultad del duelo contra el Veracruz, rival que, consideró, ha hecho las cosas de manera positiva, pese a que ocupa el sótano de la tabla de porcentajes.

“No es un partido trampa, pero, al día de hoy, Veracruz ya no es lo que era hace tres años. La porcentual es una situación que te puede durar tres años, y Veracruz está jugando muy bien, tratando de salvarse”, aseveró.

En conferencia de prensa, el estratega consideró que “no es una casualidad, o una coincidencia, el resultado que sacaron contra Pumas”.

Por otra parte, luego de asumir el primer sitio de la clasificación, consideró que están cerca de alcanzar su mejor nivel, pero que todavía deben corregir algunos aspectos.

“El equipo está bien; perfecto no; estamos haciendo las cosas bien y aspiramos a mucho más. Tenemos que dar resultados, jugar bien, con un equipo a tope, pero tiene que haber calma; el campeonato se puede dar hasta mayo; no podemos acelerarnos; tenemos que ir pensando en el rival que nos toca, y ahora toca Veracruz”, estableció.

Manifestó que “hoy retomamos ese proyecto (el que empezó en su primera etapa en 2012); me parece que a pasos más acelerados porque tenemos que dar resultados ya; es un equipo bien estructurado y completo”.

“Siempre pensamos de 30 puntos para arriba; con eso nunca vas a tener un problema porcentual y, seguro, vas a calificar; si hacemos mucho más, ese es el objetivo”, acotó.

América se verá las caras, este domingo, con el Veracruz en juego de la fecha 8 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, que se disputará en el estadio Luis “Pirata” Fuente a las 18:00 horas.

‘PIOJO’ CONFORMARÁ Y CONJUNTARÁ MÁS DE UN EQUIPO

Ante la intensa actividad que tendrá América entre la Liga MX y los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el técnico Miguel Herrera señaló que el objetivo es el de conformar y conjuntar más de un equipo.

El cuadro capitalino visitará este domingo a Veracruz, dentro de la fecha 8 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, en tanto que el miércoles 21 visitará al Saprissa en Costa Rica, en la ida de octavos de final de la “Concachampions”.

Mientras, el miércoles 28 recibirá al cuadro “tico” en el duelo de vuelta y el sábado 3 de marzo visitará el estadio de Chivas para verse las caras con el Guadalajara en el “clásico nacional”.

“Este es un mes donde tendremos muchos partidos y no habrá descanso; lo importante no es conjuntar a un solo equipo y que un jugador se me reviente”, dijo Herrera.

Manifestó que será necesario usar a jugadores no tan habituales en el 11 titular para, así, tener un cuadro que sea competitivo y permitirle descanso a los que han tenido más actividad.

“Hay que darle esa variación para que nosotros podamos cambiar a esa gente, darle descanso y que no tengamos esas dobles jornadas todo el tiempo”, apuntó.

Y pese a que falta un par de semanas para encarar el “clásico nacional”, el “Piojo” indicó que se preocupa más por mejorar y llegar en un nivel óptimo a dicho duelo que por lo que sucede con su rival.

“La verdad, a mí no me gusta ver a ningún equipo mal; a mí me da gusto que el mío funcione; para eso trabajo, para que existan esas fortalezas; de los demás, pues cada quien tiene su trabajo, pero no; a mí me preocupa que mi equipo ande bien”, apuntó.