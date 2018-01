Revira ‘Chaco’ a Caixinha

Christian “Chaco” Giménez descalificó la reacción del estratega del Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, al ser interrogado sobre el hecho de que la afición cementera coreara su nombre en el choque, de la fecha 1 del Torneo Clausura 2018, contra los Xolos de Tijuana.

“Cada uno tiene su opinión, sus cosas.

“Él tiene más años en el futbol; sabe mucho más que yo; no voy a entrar en polémicas, pero no me gustó para nada lo que dijo“, refirió “Chaco”.

En ese tenor, Giménez dijo haber dado su máximo a su paso por la Máquina.

“Yo he dejado mucho por el club; durante ocho o nueve años me partí la madre por el equipo; dejé salud; dejé vida y alma por esa playera, y no me gustó que haya dicho esas cosas“, puntualizó “Chaco”.

Así las cosas, Giménez dijo haberse sorprendido mucho por el hecho de que Caixinha sugiriera a la afición cementera “ir al museo si querían mirar al pasado” luego de que su nombre fuera coreado en el Estadio Azul.