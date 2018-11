Revancha ante Mayweather sería en 160 libras, dice ‘Canelo’

Si se concreta la revancha con el estadounidense Floyd Mayweather, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez dejó en claro que tendría que ser en las 160 libras y que sería muy diferente a su primer enfrentamiento.

Cuestionado en teleconferencia de la posibilidad de volver a medirse con Mayweather, quien se impuso cuando se enfrentaron en septiembre de 2013, aseguró que “no puedo bajar más de 160 (libras), si se llegara a dar esa, sería en las 160 libras”.

Destacó que respecto de su primer combate ahora es un pugilista más maduro y que la pelea sería muy diferente, luego del triunfo por decisión mayoritaria que logró “Money” aquella ocasión.

“Soy un peleador más completo, con más experiencia, he mejorado, sería muy diferente; esa noche me ganó la experiencia, fue una pelea aburrida donde no me hizo mucho tampoco, ahora soy más maduro y mucho mejor que esa noche, sería muy diferente”, aseveró.

Por otra parte, ya con fechas establecidas cada año para pelear los fines de semana del 5 de mayo y 16 septiembre, las más importantes para el boxeo en la actualidad, dijo que diciembre es una opción para una tercera pelea del año y que espera que la del Madison Square Garden sea la primera de muchas.

“Diciembre es opción para mí. Y sí me encantaría que fuera la primera de muchas peleas en Nueva York, para mí es una más en mi carrera, parte de mi historia y es importante, me gustaría que no fuera la última, sino la primera de muchas”.

Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, aseguró que si el pugilista tapatío quiere hacer de diciembre una fecha especial en su calendario, lo tomarán en cuenta.

“Depende de Saúl, es un peleador joven, disciplinado, le gusta pelear, estar entrenando siempre y en forma; mayo y septiembre son fechas de él, empezó (Julio César) Chávez, (Óscar) De la Hoya y ahora Saúl, son importantes; depende de él, siempre ha querido pelear en diciembre, si quiere y si es capaz lo hacemos, no hay problema”.

De la pelea que tendrá en el inmueble neoyorquino, el “Canelo” agregó que será un orgullo encabezar la velada con Rocky Fielding, “creo que seré el primer mexicano en estelarizar, si no me equivoco, me siento muy contento y es un honor para mí”.

Finalmente, luego de que firmó un contrato por 365 millones de dólares por 11 peleas con la plataforma DAZN, Gennady Golovkin también podría ser firmado por la empresa y reiteró que no descarta una tercera pelea con el kazajo.

“Puede hacer lo que quiera, lo que más le convenga, cada quien hace sus cosas, yo las mías. Una tercera pelea, ya veremos en un futuro, lo he dicho siempre, no tengo problema de hacer una tercera pelea”, concluyó.