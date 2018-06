Rebaño Sagrado comprometido con Cardozo: ‘Chofis’

GUADALAJARA.- Dispuesto a jugar en cualquier posición para ayudar a Chivas a lograr sus objetivos, Eduardo López aseguró que él y sus compañeros están comprometidos con su nuevo entrenador de cara al Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Luego de nueve días de pretemporada bajo las órdenes del técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, “La Chofis” estableció que todos en la plantilla se entregan por completo para llegar de la mejor manera este semestre.

“Venimos haciendo las cosas bien; siempre estamos dispuestos a trabajar; le dijimos al entrenador que somos un equipo sano, que nunca se va a rendir y que siempre va a entregarse al 100 por ciento; tenemos que aprovechar esto para dar el máximo”, aseguró.

En declaraciones que publicó el equipo en su sitio web, López comentó que el objetivo en la pretemporada es tomar ritmo y confianza; “hay que esforzarnos y llegar muy bien preparados para los amistosos y los torneos que disputaremos este semestre”.

Respecto a lo individual, refirió que está motivado bajo las órdenes del paraguayo, quien lo aconseja en aspectos ofensivos, lo que tratará de aprovechar en busca de ganarse un sitio en el 11 inicial del “Rebaño Sagrado”.

“Parte del futbol es no perder la alegría; así es como he trabajado; me he sentido muy bien; voy de menos a más; hay que prepararnos bien para el inicio del torneo”, aseveró.

Finalmente, resaltó la calidad del cuerpo técnico que dirige Cardozo; “hay que aprovechar al entrenador, aprenderle mucho y va a ser de mucha ayuda para el equipo. Estoy dispuesto a jugar en la posición que sea; tengo que trabajar mucho para estar en el 11 titular”, remarcó.