Rebaño con  la ‘sangre caliente’: Almeyda

TORONTO.- Matías Almeyda, técnico de las Chivas, aceptó que si bien es complicado enfrentar el frío de esta ciudad, sus jugadores tienen la “sangre caliente” de cara al partido de ida de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Creo que no es fácil adaptarse al clima; el frío se siente, pero sabemos que nuestros jugadores tienen la sangre caliente, entonces, no me preocupa el ambiente”, dijo.

En conferencia de prensa, el estratega sudamericano descartó que su escuadra sea la elegida para levantar el título de la competencia, ya que, al final, todo se define en la cancha.

“Nunca creo en el favoritismo; todavía no empieza el juego; eso de ser favoritos es más para vencer, para alabar o pegar”, indicó.

Aceptó que será una dura serie la que sostendrán contra el cuadro de la MLS al destacar el trabajo que ha hecho esa institución a lo largo de los años.

“Toronto tiene un estilo muy marcado; eso no es fácil de lograr en el futbol; ellos cuentan con grandes jugadores y tienen un proyecto serio desde hace varios años; tienen todo nuestro respeto”, estableció.

Para Almeyda, la motivación mayor es ganar el boleto para competir en el Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2018, además de convertirse en el mejor equipo del área de la Concacaf.

“Nuestro objetivo es cumplir con un buen partido; no me permito ver a futuro; vivo el presente; estoy preparando una final; la quiero ganar; lo deseo, pero no es mi trabajo más importante”, aseveró.

Sin reconocer la cancha del BMO Field, el “Rebaño Sagrado” cerró su preparación de cara al primer capítulo de la final de la Concachampions ante el Toronto FC.