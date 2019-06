Real Madrid presenta uniforme para temporada 2019-2020

Con el color oro incluido hace ahora la diferencia, el equipo de Real Madrid presentó de manera oficial su primer uniforme que utilizará para la temporada 2019-2020, en la cual aspira a conquistar la Liga de España, Copa del Rey y Champions League.

La marca alemana una vez más fue la encargada de crear la nueva vestimenta del histórico conjunto “merengue”, que apegado a su tradición ocupará el uniforme color blanco, pero con detalles sutiles dorados.

“El diseño limpio y minimalista parece iniciar una nueva era para el club, una era de hambre y éxito renovado”, comunicó la empresa del logotipo de las tres franjas, sabedora de que en la pasada campaña 2018-2019 el Real Madrid fracasó en sus intentos por lograr algún trofeo.

⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

Inspired by glory. Created to demand it.

👕 https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 7, 2019