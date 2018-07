Raúl Jiménez y Wolverhampton se unen al emotivo retiro de Carl Ikeme

El delantero mexicano Raúl Jiménez y el resto de sus compañeros del Wolverhampton se unieron al emotivo retiro del fútbol profesional del portero nigeriano Carl Ikeme, quien se sobrepuso a la leucemia.

Esta enfermedad lo dejó frágil y con escasas posibilidades de seguir en el profesionalismo, por lo que decidió retirarse y este viernes convivió al máximo con el plantel de los Wolves, incluido el reciente refuerzo Raúl Alonso.

“Fue mi médico el que me aconsejó retirarme, debido al impacto del tratamiento en mi cuerpo. Pienso que es la mejor decisión que puedo tomar. Regresar a los terrenos era demasiado arriesgado, lo primero que debo hacer es pensar en mi salud. Quiero estar para mis hijos, mi familia y mis amigos”, manifestó el guardameta.

Ikeme, llegó al balompié inglés desde su adolescencia, se le detectó la enfermedad en 2017 y tras diversas quimioterapias superó el mal.

“Algunas personas se han preocupado tanto por mí que han hecho colectas de fondos en mi nombre. Es increíble. Desde que me encontraron la enfermedad, no ha pasado un día sin que alguien me pregunte cómo estoy”, agregó el guardameta nigeriano.

Este viernes, el cancerbero destacó que fue su último día como futbolista, y la escuadra inglesa le hizo pequeños homenajes a través de videos, diversos compañeros le enviaron mensajes y en algunas fotos se recordó cuando hace 18 años llegó al Wolverhampton y firmó su contrato.