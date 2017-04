‘Quema’ a la vista, bañista

Los Tiburones Rojos del Veracruz han hecho todo lo que está en sus manos para dejar la categoría, ya que no sabe mantener el nivel de un partido a otro para evitar el descenso en este certamen.

Una vez disputada la fecha 13 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, el conjunto jarocho se encuentra en el fondo de la tabla de cocientes (1.1134).

Ello, luego del revés sufrido, 0-4, en su visita a los Esmeraldas de León.

Apenas la semana anterior, los dirigidos ahora por Juan Antonio Luna habían dado un golpe de autoridad en casa al vencer 3-1 a Cruz Azul, pero ahora volvieron a su triste realidad.

Por ende, si no hacen algo en las últimas jornadas podrían decir adiós a la Primera División.

No obstante, el cuadro “escualo” aún tiene de dónde agarrarse, toda vez que Jaguares de Chiapas no anda del todo bien tampoco (1.1443) y podría dar el bajón, mientras Monarcas Morelia (1.1443) parece que empieza a levantar, aunque no del todo.

LA TABLA DE COCIENTES

Po. Equipo Pts/JJ Cociente

1 América 163/97 1.6804

2 Monterrey 158/97 1.6289

3 Toluca 156/97 1.6082

4 UANL 155/97 1.5979

5 Pachuca 150/97 1.5464

6 UNAM 147/97 1.5155

7 Guadalajara 143/97 1.4742

8 León 136/97 1.4021

9 Tijuana 131/97 1.3505

10 Santos Laguna 127/97 1.3093

11 Atlas 127/97 1.3093

12 Necaxa 37/29 1.2759

13 Querétaro 123/97 1.2680

14 Cruz Azul 118/97 1.2165

15 Puebla 115/97 1.1856

16 Morelia 111/97 1.1443

17 Chiapas 111/97 1.1443

18 Veracruz 108/97 1.1134