Pumas con material de selección: Barrera

Elementos como Kevin Escamilla o Alan Mozo han hecho bien las cosas ‘y me hubiera gustado que les dieran una oportunidad’, dice

Pablo Barrera, mediocampista de los Pumas de la UNAM, aseguró que en el equipo hay material de selección nacional y lamentó que ninguno de sus compañeros haya sido convocado para la Fecha FIFA.

Luego de la práctica del equipo, estableció que elementos como Kevin Escamilla o Alan Mozo han hecho bien las cosas “y me hubiera gustado que les dieran una oportunidad”.

“Sí me hubiera gustado la convocatoria de alguno de ellos porque sé que lo iban a hacer bien y lo único que queda de nosotros y del equipo es hacer bien las cosas y seguir sumando porque en cualquier momento sé que habrá un llamado”, dijo.

Sobre la permanencia del técnico Ricardo “Tuca” Ferretti como seleccionador nacional, dijo conocerlo y que sería una buena opción.

“Él me dio la oportunidad en primera división; sabe bien llevar a los jóvenes; sabe de esa mezcla de experimentados y jóvenes; para mí está haciendo bien las cosas y qué mejor que él se quede en la selección”, refirió.

Del partido de la jornada 9 del Apertura 2018 de la Liga MX contra Lobos BUAP, al que recibirán el domingo en el estadio Olímpico Universitario, dijo que la amistad con el técnico rival y viejo conocido Juan Francisco Palencia quedará de lado.

“A ‘Paco’ lo conozco bien, incluso, cuando en Monterrey me dijeron que ya no entraba en planes, ‘Paco’ me dijo que era bienvenido en Pumas; lo aprecio mucho, pero el fin de semana somos rivales y tenemos que quedarnos nosotros con los tres puntos”, consideró.

Pumas es cuarto de la general con 14 unidades y sólo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, pero Barrera confía en que lograrán su segunda victoria seguida para mantenerse en zona de liguilla.

“‘Paco’ sabe cómo jugamos; será un partido difícil”, refirió, aunque aseveró que buscarán el triunfo “no por darle una posible estocada final, sino por seguir sumando en el torneo para mantenernos en zona de liguilla”.