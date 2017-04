Pulido ya ve más cerca la liguilla

GUADALAJARA.- Chivas ya ve más cerca la liguilla del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, aseguró el delantero Alan Pulido al destacar la capacidad de reacción que tuvieron, la noche del sábado, frente a Puebla.

El equipo que dirige el argentino Matías Almeyda, venció 3-2 al conjunto “camotero” luego de recuperarse de una desventaja de dos anotaciones.

“Fueron dos tiempos totalmente diferentes; entramos al partido desconcentrados y nos hicieron dos goles, pero en el segundo mostramos actitud y esos deseos de ganar”, dijo.

Comentó que “gracias a Dios logramos un triunfo muy importante para ponernos más cerca de la liguilla, y nos da gusto por nuestra gente, que está disfrutando lo que es Chivas porque estamos para cosas grandes”.

Aceptó estar contento por haber colaborado con una anotación, aunque lo que lo deja más satisfecho fue que se trabajó de manera colectiva.

“La verdad es que me dejó muy contento el esfuerzo de todos y que haya podido anotar de nuevo; (Carlos) Fierro me mandó un pase que controle con la izquierda; pensé que el defensa la iba a puntear, pero jalé la pelota; luego no tenía mucho ángulo y decidí bombearla; por fortuna salió justo para ser el gol que nos encaminó hacia la victoria”, sentenció.

El equipo del “Rebaño Sagrado” regresó a los entrenamientos de cara a la visita que realizará, el martes, al estadio Universitario para enfrentar a los Tigres de la UANL en juego pendiente de la fecha 10 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.