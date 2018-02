Puebla sigue imparable en casa

Puebla venció dos goles por cero a Toluca en partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2018 en la LIGA Bancomer MX, el cual se realizó en el Estadio Cuauhtémoc.

La Franja se puso en ventaja al minuto 10. Rubens Sambueza perdió el balón ante Alejandro Chumacero, el boliviano entró al área y el ex jugador del América le cometió falta. El silbante señaló penal. Lucas Cavallini cobró raso a lado izquierdo para poner el 1-0.

Los Diablos reaccionaron rápido, el ánimo no bajó por el tanto en contra. Se adueñaron de la redonda y no tardaron en generar. Alexis Vega se perdió dos oportunidades claras. En la primera no pudo rematar con parte interna una diagonal retrasada; en la segunda no logró cabecear adecuadamente.

Al 28´, Rubens Sambueza volvió a perder la de gajos con Chumacero. El sudamericano avanzó unos metros para después meter un servicio al corazón del área, el cual remató Lucas Cavallini con pierna derecha y puso el 2-0.

Los dirigidos por Hernán Cristante no bajaron los brazos. Entró Ángel Reyna en lugar de Juan Delgadillo. El conjunto mexiquense terminó encima de la cabaña de Moisés Muñoz, pero no lograron acortar distancia.

Los choriceros arrancaron el complemento con otro cambio ofensivo. Se fue Alexis Vega e ingresó Luis Quiñones. La idea que buscaban la alcanzaron muy rápido. Se adueñaron de la posesión, jugaban en territorio rival y poco a poco ponían peligro en la puerta local.

Toluca generaba, pero no lograba reflejarlo en el marcador. La zaga poblana controlaba los embates. Rene Zamora y Anderson Santamaría lucían. El tiempo pasó, no se movían los cartones. El silbatazo final llegó.

Puebla ganó y sigue con paso perfecto en casa. Con este resultado, La Franja llegó a 12 unidades mientras que los Diablos se quedaron con nueve puntos. En la Fecha 8, los Camoteros visitarán a Cruz Azul; los mexiquenses recibirán a Santos.

