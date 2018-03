A producto de… águila

Miguel Herrera, técnico del América, aceptó que es vital conseguir el triunfo sobre el panameño Tauro para acercarse a semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, pero también para dejar en claro que han trabajado bien tras acumular tres empates.

“Muy importante (el triunfo); son tres partidos en los que hemos sido el equipo que busca el triunfo. El sábado, si no nos anulan un gol, otro marcador sería y sí tenemos que ganar porque si queremos demostrar que se hacen bien las cosas tenemos que ganar”, aseguró.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de Coapa, Herrera indicó que espera a un rival que no se encierre, como ha sucedido con los equipos que visitan el Estadio Azteca.

“Ojalá que vengan a proponer, que no se defienda a ultranza y demos un partido emocionante para la tribuna y abierto para los dos estilos de juego”, indicó previo al duelo por el torneo de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf).

Destacó que ya analizaron la manera en que juega el cuadro panameño, por lo que atacarán sus debilidades y estarán al pendiente para neutralizar sus fortalezas.

“Lo estudiamos; ya presentamos al plantel el video; desciframos cómo son los jugadores, qué aprovechar, y estamos empapados de este partido que es el que viene”, estableció.

Respecto a la renuncia de Decio de María como presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la llegada de Yon de Luisa, le deseó lo mejor a ambos.

“Felicidades para Yon, que es un tipo extraordinario; Decio se despide con cosas buenas; esperemos que la selección haga un buen mundial para despedirlo bien”, refirió.

América cerró su preparación para verse las caras con Tauro, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Azteca, dentro de la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

‘OJALÁ NOS LLAMEN A TODOS’

Pese a la intensa actividad que ha enfrentado el América en las últimas semanas, y lo que está por venir, el técnico Miguel Herrera espera que muchos de sus jugadores sean considerados por sus respectivas selecciones nacionales en la próxima fecha FIFA.

“Ojalá nos llamen a todos; Guido Rodríguez hace un trabajo espectacular; Víctor Aguilera, Agustín Marchesín; podemos decir al técnico (Jorge Sampaoli) que se dé una vuelta acá porque los argentinos están haciendo bien las cosas”, dijo.

Aseguró que en el mismo tenor están los mexicanos, como Oribe Peralta, y otros, como el colombiano Mateus Uribe, por lo que espera sean considerados por sus equipos para los duelos amistosos.

“Ni hablar de los mexicanos; los colombianos. Tenemos un equipo del que pueden llamar a cualquiera; ojalá estén en la cabeza de sus técnicos para que puedan mostrarse y estar en el Mundial”, apuntó.

Sin embargo, aseveró que tampoco pueden pensar descansar para la fecha FIFA, ya que tienen programado un duelo amistoso, el cual enfrentarán con lo mejor que tengan.

“Tenemos un partido pactado y lo haremos con la gente que tengamos; llevaremos dos cuadros alternos para los que no han jugado tanto tenerlos en la cancha”, acotó.

EDSON NO SE AMILANA

El defensa Edson Álvarez aceptó que ha sido complicado este inicio de año para él, debido a la poca actividad que ha tenido con el América, pero que trabajará al máximo para tener minutos y convencer al técnico colombiano Juan Carlos Osorio de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Estoy tranquilo; no ha sido el inicio que quisiera, pero he entendido que la competencia en el grupo es fuerte y eso me obliga a prepararme día a día, que no quede en mí, y debo seguir así porque se puede presentar una oportunidad de Copa del Mundo y, si me toca, debo llegar bien preparado”, dijo.

Luego de que se perdiera el “clásico nacional” por enfermedad, el zaguero dijo confiar en regresar de la mejor manera este martes, en el juego, contra el cuadro panameño del Tauro, de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

“Ya me siento mucho mejor; lo que me pasó me tumbó varios días; me siento con una gran oportunidad para mostrarme, para mostrar que el equipo está para grandes cosas, pero en lo personal me siento para grandes cosas”, apuntó.

Respecto al duelo contra el Tauro, manifestó que será muy importante lograr un triunfo por una diferencia importante de goles para amarrar la serie en los primeros 90 minutos.

“Empezamos en casa, con nuestra gente; será importante sacar una ventaja para ir con un mejor planteamiento de visita, pero con la idea de finiquitar desde ahora”, sentenció.