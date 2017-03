Problema a futuro falta de atacantes natos: Borgetti

TOLUCA.- Para Jared Borgetti, uno de los emblemáticos de la selección mexicana, el paso que lleva el equipo que dirige Juan Carlos Osorio es firme rumbo a la calificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Al final de un ligero entrenamiento en la cancha del Estadio Nemesio Díez para el juego Copa de Leyendas entre México y España, el sinaloense comentó que lo hecho, hasta el momento, por el conjunto nacional es positivo.

“Es lo que queríamos todos; la eliminatoria pasada decíamos que la calificación llegara a como diera lugar y ahora el panorama es otro; ahora queremos que sea bonita, como se lleva hasta el momento”, afirmó.

En relación a la falta de atacantes natos, como Javier “Chicharito” Hernández, sostuvo que en la actualidad no existe problema alguno porque hay elementos con capacidad, pero que en un futuro debe haber preocupación.

“Tantos extranjeros en la liga no es nada bueno y, sobre todo, como siempre ha sido, en los puestos claves hay menos posibilidades para los mexicanos”, afirmó.

Consideró que cuando llegue el momento del retiro de Javier Hernández u Oribe Peralta, entonces se tendrá que preocupar; “ahorita, el ‘Chicharito’ está bien, pero si se llega a lesionar, no hay quién lo sustituya”.

Por otra parte, se refirió a la alegría de volver a pisar una cancha de futbol con motivo de la Copa de Leyendas.

En ese tenor, aseveró que se debe hacer más partidos de este tipo para dar satisfacciones a la afición, si bien dijo que no deben esperar más allá de un juego amistoso.

“Feliz de estar de nuevo en un campo de futbol; es una cancha (Nemesio Diez) que me trae muchos recuerdos, muchas liguillas contra Toluca; es una emoción; vamos a ver si las cosas no salen bien y no damos lástima”, dijo entre risas.