‘Principito’ convencido de haber fichado con el Betis; no ve retroceso

SEVILLA.- Andrés Guardado dejó en claro que no es un retroceso el hecho de dejar al PSV Eindhoven para integrarse a las filas del Betis para la siguiente temporada.

Con 30 años de edad, y el deseo de estar en la Copa del Mundo Rusia 2018, valoró el hecho de enfrentar buenos clubes en el futbol español, a pesar de que no jugar en competiciones europeas, como iba a suceder con el PSV en Holanda.

“A lo mejor no han jugado mucho en la liga española y no saben lo que es estar aquí, y no saben lo que es jugar contra un Sevilla, un Athletic de Bilbao, y no se diga un Real Madrid, un Barcelona, un Valencia, el que me digas”, explicó a sus detractores.

En su primera conferencia de prensa ataviado con los colores del cuadro sevillano, el jalisciense agregó: “Los que digan eso es porque nunca han hablado en la liga española y no saben de lo que están hablando”.

Guardado estará ligado al Betis hasta 2020; será su tercer club español en su carrera tras jugar en Deportivo La Coruña y Valencia, sin olvidar que ya cuenta con experiencia en Alemania, con Bayer Leverkusen, y en Holanda, con el mencionado PSV.

Con el Deportivo La Coruña ganó la liga en la Segunda División de España y en 2012 fue elegido el mejor mediocampista de dicha categoría.

SE DAN SENTIDO ADIÓS

EINDHOVEN.- El equipo del PSV Eindhoven y Andrés Guardado se despidieron de manera mutua luego de que el mediocampista emigrara al Real Betis Balompié de España.

El conjunto granjero dedicó una serie de fotografías de los momentos más emotivos que vivió el “Principito” con el mensaje de “Muchas gracias papi”, como le decían, con cariño, al jalisciense.

Asimismo, se dejaron ver en redes sociales videos de parte del PSV a Guardado, quien militó en el club de 2014 a 2017; “mi amigo, buena suerte Guardado”, se apreció en otros de los mensajes.

Por su parte, el futbolista surgido de las fuerzas básicas del Atlas declaró que “no tengo palabras suficientes para agradecer cómo me han hecho sentir estos tres maravillosos años desde que llegué a Eindhoven sin saber muy bien lo que iba a encontrarme en esa ciudad”.

“Ahora me voy recordando la frase que lucía la grada del Philips Stadion: ‘Nuestra casa es tu casa’, y así lo ha sido y lo será siempre”, dijo Guardado al recordar cuando, en un partido de la Eredivisie, los seguidores granjeros le dedicaron un mosaico con la Bandera de México y dicho mensaje.

Tras ser bicampeón de la liga de Holanda y de la Supercopa de Holanda, añadió: “Dejo este gran club con el mejor de los recuerdos y una lista enorme de personas a las que dar las gracias por tanto”.

“Dos títulos de liga, dos supercopas y un grupo de desconocidos que con el paso del tiempo se convirtieron en compañeros, amigos y en familia. Gracias a todos y cada uno por el tiempo compartido y por tratarme tan bien a mí y mi familia”.

Con su marcha al Betis, Guardado terminó diciendo al PSV que “un nuevo reto me espera y a ustedes no puedo más que desearles sino el mejor de los éxitos. ¡Los amo PSV Eindhoven; siempre seré su amigo!”.