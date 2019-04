Presentación de Rey Mysterio duró más que su combate en WrestleMania

Rey Mysterio se enfrento con el campeón de los Estados Unidos de la WWE Samoa Joe, pero cayó en menos de un minuto en su presentación en Wrestlemania.

En clara desventaja, el enmascarado no tuvo opción de darle un golpe al tremendo ‘Bulldozer’, quien le ganó con lujo de facilidad e incluso se mofó del mexicano acechándolo como presa tras el conteo de tres.

Can @reymysterio keep it going by capturing the #USTitle from @SamoaJoe LIVE on @WWENetwork?! #WrestleMania pic.twitter.com/LDmGClVOYp

— WWE Network (@WWENetwork) 8 de abril de 2019