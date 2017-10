Pone Lavalle plazo para regreso a Grupo Mundial de Copa Davis

MONTERREY.- El capitán del equipo mexicano Copa Davis, Leonardo Lavalle, aseguró que en cinco o siete años se regresará al Grupo Mundial, por lo que trabajarán en el proyecto de selecciones inferiores.

“Estamos haciendo un programa de cinco a siete años para regresar al Grupo Mundial; los que nos van a llevar ahí ahorita tiene 14 o 15 años, entonces, estamos hablando de que cuando tenga 20 o 21, serán esos jugadores los que nos podrían llevar a esas instancias”, manifestó.

Lavalle aseveró que lo relevante es que se busque el surgimiento de figuras dentro del tenis mexicano porque en la actualidad sólo se cuenta con uno que está bien posicionado dentro del ranking mundial.

“Ese es el tema, que llevamos 25 años tratando de subir al Grupo I de la Zona Americana, pero el problema es más de fondo; tenemos que trabajar con las fuerzas inferiores para que tengamos dos o tres figuras.

“Actualmente tenemos una figura dentro de los mejores 30 del mundo, que es Santiago González, pero no es suficiente y no nos va a resolver el problema; realmente necesitamos un equipo competitivo y así podamos aspirar no solamente al Grupo I, sino al Grupo Mundial”, declaró.

El ex tenista aseguró que lo relevante es incentivar a los que trabajan desde abajo e involucrar a los directores de diferentes torneos en México para, precisamente, impulsar a los jóvenes.

Lavalle indicó que los entrenadores de tenis en los estados deben concentrarse más en tratar de desarrollar a deportistas y no sólo enseñar por un reembolso económico.

“A nivel local, en entrenadores, nos equivocamos en México; los entrenadores están muy centrados en dar sus clases, en ganar dinero de ahí, pero nadie se dedica realmente, cien por ciento, a desarrollar tenistas, y ese es un problema de México; muchos de los entrenadores no tienen la capacidad y viven de estar dando clases, no de realmente dedicarse a enseñar mejor a los niños”, expresó.

El capitán del equipo mexicano Copa Davis agregó que lo importante también es buscar recursos para que los tenistas puedan viajar y tengan roce en torneos internacionales.