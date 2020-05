Pilotos ‘oxidados’: Hamilton

Muy “oxidados” es como volverán a ponerse al volante de sus monoplazas los pilotos de la Fórmula 1.

Lo anterior fue dejado entrever por Lewis Hamilton, volante de la escudería Mercedes.

“Probablemente nos subamos al auto y tengamos la práctica del viernes, ‘y estaremos muy oxidados’, así que será muy interesante ver cómo nos ponemos en marcha, pero he estado al teléfono con mi equipo, hablando con Peter Bonnington y con James Vowles, tratando de discutir un plan con ellos”, refirió Hamilton.

Por otro lado, y como consecuencia del parón a que obligó la pandemia de coronavirus en la máxima categoría del automovilismo, el piloto británico de la escudería Mercedes dijo haber estado trabajando en su salud mental y haciendo una retrospectiva de sus aciertos y errores a lo largo de su andar en la Fórmula 1.

“He tratado de leer tanto como he podido; he estado metiéndome en la meditación.

“Estoy muy inquieto; es muy, muy difícil hacer meditación para mí; he estado pensando en muchas cosas, en mis aciertos, mis errores y mis oportunidades para mejorar”, refirió Hamilton, quien abundó que no ha tenido de otra que echar mano del simulador y de los videojuegos para “mantenerse a tono”.

“Probablemente me meta en el simulador, que no siempre me gusta, pero debemos utilizar esas herramientas para asegurarnos de que cuando lleguemos a esa primera carrera arranquemos con todo y estemos listos como si no nos hubiéramos perdido ninguna”, puntualizó.

Ello, en alusión al Gran Premio de Austria.