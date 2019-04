Pelea entre Arturo Brizio y Miguel Herrera

Miguel “Piojo” Herrera afirma que el trabajo del VAR hizo afecto su clasificación a la liguilla pues no se marcó un penal a su favor, el estratega afirmó que se estan haciendo mal las cosas y Arturo Brizio no esta haciendo bien su trabajo. Lo cual desato una serie declaraciones por parte de los dos.

“El VAR está mal utilizado en una jugada en media cancha es roja o no sancionas, porque así dice la regla, en ningún momento dice que debes de revisar el VAR para sacar una amarilla, pero si el señor no se la sabe (Luis Enrique Santander) es su problema. Que se ponga a trabajar el señor Brizio porque nada más sale para hablar de nosotros, que se ponga a trabajar porque no está trabajando, no tiene que hablar de América, tiene que hablar con su gente”, dijo Miguel Herrera

Por su parte el Sr. Arturo Brizio comento:

“Señor Herrera, si el VAR y los árbitros hicieran un excelente trabajo usted no hubiera ganado la Copa MX, no habría ganado una de las dos ligas a Cruz Azul y el Club América tendría menos títulos que el Atlas. Juegue y deje de morder la mano que los hizo grandes.” Declaro.

Otros comentarios del “Piojo” Herrera

“Entonces que el señor Brizio se calle y se ponga a trabajar, yo no salgo dos semana después a decir las cosas que pasan en el América o el arbitraje, dije que me iba a callar pero él salió primero hablar, entonces ahora que se aguante porque el que se lleva se aguanta”, añadió el Piojo.

“Es el único árbitro del mundo que marca un penalti fuera del área porque dio la ley de la ventaja, pero luego cuando es penalti se retracta y se va para atrás porque era penalti y no entendí por qué”, declaró Miguel Herrera.