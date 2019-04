Pedro Caixinha salió insatisfecho con su equipo pese a triunfo de 3-0

“En términos globales no puedo estar muy contento con lo que fue el accionar del equipo, la calidad de juego, algunos espacios y algunas jugadas y movimientos sí me gustaron, pero en el todo no estoy muy contento”, indicó tras el duelo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX de futbol.

A pesar del triunfo 3-0 esta noche ante Querétaro, el técnico de Cruz Azul, el portugués Pedro Faria Caixinha se marchó insatisfecho del estadio Azteca, pues hubo cosas en el accionar de su equipo que le guastaron poco.

En rueda de medios al concluir el encuentro en dicho escenario, en una noche histórica para el plantel por la consecución del gol 10 mil en el inmueble por conducto del argentino Milton Caraglio, el estratega admitió que al equipo le falta seguir siendo “proactivo”.

“En el primer tiempo tuvimos algunas llegadas de gol con tiros de Orbelín Pineda y luego su anotación, pero no me gusto tanto que no seguimos siendo proactivos después de esa anotación, y queríamos más pero sentí al equipo un poquito preso”, aceptó.

Indicó que esa situación la habló con el grupo en el descanso para que trabajaran más en ese sentido para el segundo lapso, aunque destacó que el haber tenido un hombre de más les ayudó un poco para salir con la victoria.

“Tuvimos que hablar en el entretiempo sobre lo que no se estaba haciendo bien y por supuesto facilitó un poco jugar con un hombre más, pero tras lo que se habló, el equipo estuvo un poco más cerca de lo que queríamos”.

Por lo que toca a su duelo ante América del próximo fin de semana, dentro de la fecha 14 en este mismo escenario, dijo que “ya tengo claro cómo van a ser las cosas y no voy a inventar nada ni una estructura de juego diferente, vamos con lo que tenemos”.