Patiño ratificado en timón de los Pumas

La directiva de los Pumas de la UNAM ratificó, a través de su director deportivo, Leandro Augusto, a David Patiño como su director técnico con miras al Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, para el que es poco probable que lleguen refuerzos.

En conferencia de prensa, celebrada en las instalaciones de Cantera, Augusto señaló que “David Patiño se queda con nosotros; tiene todo el apoyo tanto de los jugadores como de la directiva”.

“David, en los dos torneos, ha calificado a la liguilla; estamos contentos con su trabajo y tiene todo el apoyo de la directiva”, puntualizó.

Y si bien Augusto dijo estar consciente del doloroso descalabro que sufrió el club Universidad en la pasada serie de semifinales del Torneo Apertura 2018 a manos del acérrimo rival, América, dejó en claro que el buen certamen no puede calificarse por la goleada de 6-1 sufrida en el Estadio Azteca.

Además, detalló que los Pumas no poseen un sostén económico fuerte, como el de otros clubes, de ahí que la llegada de refuerzos no se concrete.

“No tenemos el presupuesto de los demás equipos para invertir; tenemos jugadores muy capaces y no podemos juzgar por el último partido que tuvimos contra América; ahorita no pensamos en ninguna incorporación”, indicó.

Paralelamente, el director deportivo felino expresó su respaldo al portero Alfredo Saldívar, que en el cotejo contra las Águilas tuvo fallos importantes que costaron goles en contra, y al capitán Pablo Barrera.

“Saldívar tiene todo nuestro apoyo; ha hecho un gran torneo y no le va a quitar el buen portero que es por el partido de vuelta en semifinales”, observó.

Agregó que “no veo a la afición molesta con Pablo Barrera; creo que ha hecho un gran torneo y ha puesto el sacrificio; ha tenido buena voluntad y ha apoyado al equipo. Tenemos muy buena comunicación”.

En cuento al delantero argentino Matías Alustiza, Augusto aseveró que concluyó su préstamo y que deberá regresar con el Atlas de Guadalajara.

“Alustiza no seguirá con nosotros; termina su préstamo y debe regresar con su club. La idea fue mantener al plantel. No habrá salidas. Por el momento no llega nadie, pero no descartamos una llegada”, apuntó.