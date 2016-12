Para ilusionar trabajo de la Máquina: Richard Ruiz

Niega que Cruz Azul ya no entre en categoría de ‘equipo grande’; 'el pasado quedó atrás', sentencia

Richard Ruiz, volante del Cruz Azul, afirmó que el equipo trabaja a tope para ilusionar a su afición y terminar, en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, con esa sequía de 19 años sin título que acumulan.

“El pasado quedó atrás; fue malo; hoy estamos en un presente; trabajamos para que la gente se ilusione nuevamente, día a día trabajando al 100 por ciento, y hay que ilusionar ganando los partidos amistosos; creo que estamos enfocados en el primer encuentro; tenemos un gran plantel y tendremos un gran torneo”, dijo.

Manifestó que aunque se mencione que la “Máquina” ya no entra en la categoría de equipo “grande”, es algo que no está a discusión y que solamente han tenido un bache que se ha alargado.

“Cruz Azul es un club grande; simplemente no se han dado los resultados que se esperan, pero el equipo es grande; no lo hemos demostrado últimamente y vemos trabajar para demostrar que Cruz Azul es de los grandes y esté arriba”, estableció.

Explicó que no tiene la palabra exacta sobre el momento que arrastra este equipo, por lo que prefiere enfocarse en lo que viven y en lo que está por venir.

“Lastimado (el equipo) no sé, no así, no sé la palabra exacta; estamos en el presente y vamos a trabajar para cambiar todo lo malo, partido tras partido, para ilusionar a toda la gente”, acotó.

Expresó que aunque se han logrado resultados positivos en la pretemporada, todavía deben mejorar en todos los aspectos para encarar de buena forma la fecha uno frente a Necaxa.

“Creo que muchas cosas; nos falta; hemos trabajado; estamos asimilando lo que quiere (el estratega español Paco Jémez; ha sido muy bien; creo que el equipo lo va comprendiendo y va haciendo las cosas que nos pide el técnico”, refiró.

Cruz Azul trabajó en las instalaciones la Noria de cara a su próximo partido amistoso, el cual se llevará a cabo, este viernes, frente al Celaya del Ascenso MX.