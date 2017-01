Palencia decidido a romper con mala racha contra Chivas

En el actual plantel felino hay varios jóvenes que todavía no nacían desde la última victoria auriazul sobre el Rebaño Sagrado, dice

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Juan Francisco Palencia, afirmó que el equipo asume el compromiso de romper la mala racha que existe contra Chivas de Guadalajara.

Aunque en el actual plantel hay varios jóvenes que todavía no nacían desde la última victoria auriazul contra el “Rebaño Sagrado” en suelo jalisciense, afirmó que sus pupilos son conscientes de ese dato y afrontarán el reto con responsabilidad.

“Muchos chicos no habían ni nacido, pero una vez que te pones esta camiseta tienes la responsabilidad de enfrentar esa losa. Es muchísimo tiempo, pero no quiere decir que evadimos esa responsabilidad. La asumimos y estamos muy contentos de enfrentarla”, enfatizó.

Desde 1982, gracias a un gol de Manuel Negrete, Universidad Nacional superó en el estadio Jalisco a Chivas, que en la actualidad ya juega de local en su nuevo inmueble, antes conocido como Omnilife.

Previo al viaje de Pumas a suelo tapatío, el timonel felino espera un compromiso dinámico contra los rojiblancos gracias a que las dos escuadras suelen proponer su estilo de juego en condición de local y visitante.

“Es mi primera vez que dirijo allá (en el estadio nuevo de Chivas), así que esperemos que nos vaya bien. Será un duelo muy parejo porque ambos equipos son de mucha dinámica y velocidad”, subrayó.

En otro tema, Palencia dio a conocer que el experimentado defensa paraguayo Darío Verón volverá a retomar el gafete de capitán ante la salida del canterano Luis Fuentes, quien de forma sorpresiva tomó la capitanía en el Apertura 2016 y a partir del Clausura 2017 defenderá los colores de Rayados de Monterrey.

Al respecto, el presidente auriazul, Rodrigo Ares de Parga explicó que “la capitanía no es una decisión de los jugadores, del cuerpo técnico o de la directiva”.

“La realidad es que lo platicamos entre todos y quiero dejar claro que él ya no quería ser capitán en el final de su carrera”.

Asimismo, comentó que “desde el año pasado ya no quiso porque dijo que esto implica mucha tensión y discusiones con la directiva”.

“La verdad que con la salida de Luis Fuentes lo platicamos y ya tuvo ganas otra vez”.

SE JACTA DE CANTERA FELINA

Previo al compromiso que sostendrán, este sábado, los Pumas de la UNAM ante las Chivas de Guadalajara, el director técnico Juan Francisco Palencia presumió que su escuadra auriazul juega con más canteranos que los tapatíos y el mismo Pachuca.

“Somos el equipo que juega con más canteranos en el futbol mexicano; ni Chivas, ni Pachuca, que también tienen una gran formación de jugadores juegan con tantos canteranos. Eso tenemos que subrayarlo; somos el equipo con más canteranos en su alineación inicial y somos el que más tiene en sus filas de los 18 que se convocan”, expresó.

Antes de partir a la “Perla Tapatía”, el estratega de Pumas dijo que la regla 10/8, que permite un sin límite de extranjeros, no perjudica en nada a su equipo, ya que ellos se basan en su plan que es dar oportunidad a jóvenes para aumentar la cantera.

“Para mí, la regla no me dice nada porque aquí no aplica; aquí estamos en el proyecto que es formar gente de cantera, jugadores mexicanos apoyados con gente de calidad del extranjero”, apuntó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.