Pagano descarta baja de intensidad

Harto de las comparaciones en su accionar antes y después de su llegada a Triple A, Pagano aseguró que demostrará en Triplemanía XXV que mantiene la misma intensidad y que El Mesías será quien lo compruebe.

Pagano y El Mesías se verán las caras en el máximo evento de Triple A el próximo 26 de agosto en la Arena Ciudad de México, en una lucha en modalidad “callejera” y de la cual se esperan emociones, violencia y sangre.

“Estoy harto que digan que llegué a Triple A y bajé de intensidad, pero en Triplemanía XXV será un infierno y una fiesta, y sin payaso no hay fiesta”, dijo el luchador de Ciudad Juárez.

El “Noa Noa style”, quien reconoció la experiencia de su rival, dejó en claro que no permitirá una humillación más, como las sufridas en el último mes y que le han costado sangre, y está dispuesto a todo, incluso a jugarse su carrera.

“Desafortunadamente no me mando solo, si los directivos quieren no solo me juego la cabellera, lo que gusten. Mi carrera es corta, pero ha dado mucho y una lucha de carreras se me haría más interesante”, manifestó.

Mesías dará cátedra a su rival de lucha callejera

El Mesías, advirtió que en Triplemanía XXV demostrará por qué es considerado como uno de los mejores luchadores en el estilo callejero y que su rival sufrirá las consecuencias.

“No soy cualquier luchador, soy El Mesías, el número uno, no porque yo lo diga, soy el ‘papá de los pollitos’ de la lucha callejera y primer campeón de Triple A”, quien aseguró que su rival luce nervioso desde ya rumbo a una de las contiendas más esperadas de la velada.