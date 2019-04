Pachuca vence al Atlas con polémica y acaricia ansiada vuelta a liguilla

Con un primer tiempo rodeado de polémica, generada por las intervenciones del VAR, el club de futbol Pachuca venció 1-0 a Rojinegros del Atlas en el Estadio Hidalgo, con lo que los Tuzos acarician el esperado regreso a la liguilla en la fecha 16 del torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

El solitario anotador de la tarde en el “Huracán” fue el mediocampista colombiano Edwin Cardona, quien a los 47 minutos hizo el gol de la victoria tuza.

Con este triunfo, Pachuca puso rumbo a la fiesta grande del futbol mexicano, ubicándose de manera momentánea en cuarto puesto con 28 puntos, mientras los “zorros” se quedan en el puesto 14 de la clasificación con 16 unidades, pensando en el descenso para la siguiente temporada.

Atlas comenzó mal y de malas, al perder por expulsión al mediocampista colombiano Andrés Andrade, apenas a los siete minutos, luego que el VAR revisará una acción violenta y obligara a Ríos Jácome a expulsar al “Rifle”.

Pachuca tomó la iniciativa y a los 24 minutos abrió el marcador momentáneamente, luego de un cabezazo del argentino Leonardo Ulloa, pero dicho tanto no subió al marcador por una falta previa de Jorge “Burrito” Hernández, quien había puesto un centro medido que sólo quedará en el recuerdo gracias, de nueva cuenta, al VAR.

El plan protagónico del VAR se mantuvo y a los 31 minutos hizo su tercera intervención del partido para expulsar al colombiano del Atlas, Andrés Segura, luego de una fuerte entrada sobre Víctor “Pocho” Guzmán para dejar con nueve hombres a la plantilla tapatía.

El juez central tuvo que añadir once minutos al primer tiempo, los cuales, no obstante, no fueron suficientes para romper el 0-0 que se mantuvo ante las fallas garrafales de Tuzos, que estrellaban balones sin cesar en el arco del Estadio Hidalgo.

El gol del conjunto hidalguense llegó en la segunda mitad, luego que iniciado el complemento el técnico argentino Martín Palermo envió al chileno Ángelo Sagal y al argentino Ismael Sosa al campo para generar futbol ofensivo, pero fue Cardona quien puso el 1-0 con un zapatazo descomunal desde afuera del área, para vencer al arquero tapatío.

En los siguientes minutos los “zorros” se replegaron y fueron más precavidos para ir al frente, dejando pocos espacios atrás, obligando a los locales a probar con disparos de media distancia que no hacían mella en el arco defendido por Édgar Hernández.

De nueva cuenta Pachuca intentó horadar la meta de Atlas, que jugaba con nueve hombres desde el primer tiempo, pero no hubo tino como el de Cardona y terminaron ganando el partido por un apretado marcador.

Roberto Ríos Jácome fue el árbitro principal de partido, quien cumplió con una actuación polémica durante la primera mitad, al expulsar a los colombianos de Atlas, Andrés Andrade (7) y Andrés Segura (31), apoyado por el VAR, en un duelo donde no hubo amonestados.

Alineaciones:

Pachuca.- Alfonso Blanco, Raúl López, Jaine Barreiro, Óscar Murillo, Emanuel García (Ismael Sosa, 46), Víctor Guzmán (Erick Aguirre, 75), Jorge Hernández, Pablo López (Ángelo Sagal, 46), Franco Jara, Edwin Cardona, Leonardo Ulloa. DT Martín Palermo (ARG).

Atlas.- Édgar Hernández, Andrés Segura, Daniel Aguilar (Ismael Govea, 86), Anderson Santamaría, Omar González, Esteban Carvajal, Andrés Andrade, Ian Torres, Osvaldo Martínez (Édgar Zaldívar, 74), Jesús Isijara, Facundo Barceló (Carlos Robles, 38). DT Leandro Cufré (ARG).