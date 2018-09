Pachuca es contundente y propina segunda derrota a Cruz Azul

Tuzos del Pachuca mostró contundencia en el primer tiempo y le propinó su segundo descalabro a Cruz Azul, al son de3-1, en cotejo realizado en la cancha del estadio Hidalgo y dentro de la fecha 11 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

El argentino Leonardo Ulloa (8), Miguel Tapias (31) y Pablo López (43) fueron los artífices del triunfo hidalguense en esta jornada 11 del futbol mexicano de la Primera División. El paraguayo Pablo Aguilar (45+1) hizo el tanto para los “cementeros”.

La “Máquina celeste” se quedó con 10 jugadores desde la primera mitad por la expulsión de José Madueña al minuto 22 y luego acabó con nueve porque Milton Caraglio también vio la tarjeta roja.

Con este resultado, Cruz Azul permaneció con 23 puntos en la cima del certamen, a falta de que América lo alcance si vence a Chivas del Guadalajara en el clásico nacional. Pachuca llegó a las 15 unidades.

Pachuca y Cruz Azul obsequiaron un partido con intensidad, emociones y llegadas, los hidalguenses tuvieron de su lado la contundencia, mientras “La Máquina”, por más que intentó, al final le pesó quedarse con uno menos antes de la media hora de juego por una plancha de Madueña sobre Jorge Hernández.

El choque dejó ver a dos entrenadores europeos que poco a poco impregnan sus ideas en su respectiva escuadra. El español Pako Ayestarán apostó por varios jóvenes en el campo y por Óscar Pérez en el arco, justo contra el club que lo vio debutar en Primera División.

El portugués Pedro Caixinha hizo algunas modificaciones en su once inicial para demostrar que tiene variantes, pero el plan no le funcionó del todo y volvió a perder en condición de visitante, aunque eso no quita el buen certamen que lleva hasta el momento.

El volante Víctor Guzmán lució con Pachuca, pues desde sus pies nacieron los goles de su escuadra, el primero de manera poco ortodoxa, centró con izquierda cuando pudo ser de derecha y la pelota llegó a la cabeza de Ulloa, quien agarró titubeante en la salida a “Chuy” Corona para el 1-0.

Después, en tiro de esquina, “Pocho” Guzmán bajó de cabeza el balón a Miguel Tapias, quien hizo su primer tanto en la máxima categoría con disparo de primera instancia que fue desviado por Pablo Aguilar. Un 2-0 a favor de los de casa.

Guzmán acabó por servir a sus compañeros cuando alzó la cara y mandó pase preciso a Pablo López para que sacara disparo cruzado difícil de atajar para el meta “cementero”, lo que valió el 3-0 momentáneo.

El líder del certamen sacó la casta y Aguilar tuvo su revancha con el 1-3 tras gran testarazo que dejó inmóvil a “Conejo” Pérez, quien regresó a la actividad luego de poco más de 10 meses de no jugar un choque de Primera División.

En el complemento, Pachuca supo manejar la diferencia y Cruz Azul intentó pero la loza ya era demasiado pesada. Terminó con nueve porque Caraglio, por acción violenta, fue expulsado antes del silbatazo final.

Tuzos dio un golpe de autoridad en la competencia y “La Máquina” recibió otro aviso, tal vez a tiempo, en el Apertura 2018 de la Liga MX.