Osorio ‘visionario’: Talavera

TOLUCA.- El sistema de rotaciones que aplica el técnico colombiano Juan Carlos Osorio en la selección mexicana es algo que le ha venido bien al portero Alfredo Talavera, quien respaldó por completo la labor del estratega.

“Me ha beneficiado en el plano personal y no se diga todos los que han podido debutar (en el Tri), que han tenido más participación, y antes no era así”, dijo.

Explicó que “más allá de la rotación, son oportunidades que chavos buscan con su equipo, pero ahora con la regla no pueden brillar y el ‘profe’ da esa cátedra de oportunidad que no se la dan en sus equipos, pero se la da en la selección; es un proceso, el camino al éxito, a ser una historia diferente”.

Respecto a los insultos de los que fue objeto el estratega a su llegada al país el pasado lunes, por parte de algunos aficionados, el guardameta del Toluca señaló que es algo que se debe evitar.

“Es reprobable todo lo que pasa; sin duda, el apoyo con él está; todos estamos con él porque sabemos el trabajo y hay que cambiar”, apuntó.

Manifestó que son los futbolistas los que tienen la posibilidad de modificar esa situación respecto a un estratega que, desde su perspectiva, es un visionario.

“Nosotros, como jugadores, tenemos la oportunidad y la fuerza, sobre todo, con la masa popular para cambiar el pensamiento o la forma de ver las cosas y dar el ejemplo de que podemos cambiar; está en nosotros; hablamos de un ser humano; es un visionario en el futbol, así que hay que apoyarlo”, estableció.

Asimismo, señaló que el trabajo realizado los ha puesto muy cerca de alcanzar el boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018, lo que les permitirá seguir en la formación de una base futbolística para alcanzar las metas que se han trazado.

“Nos falta un punto, pero estamos ya del otro lado, pero todavía faltan partidos y hay que quedar en primer lugar; eso, sin duda, por todo lo que ha pasado, y se sigue hablando, será muy bueno; no es callar bocas, seguir con el trabajo que se ha hecho; a veces muchos no lo ven; es un trabajo interior para formar una base y vamos por buen camino”, sostuvo.

‘ESTO ES EL FUTBOL; A VECES ES CRUEL’

MONTERREY.- El defensa colombiano Stefan Medina lamentó la situación que vive actualmente el técnico Juan Carlos Osorio con la selección mexicana, pero se mostró confiado en que podrá revertirlo, porque es un timonel con calidad.

“Tuve la oportunidad de estar trabajar con él; lo conozco muy bien como persona y como profesional; sin duda alguna, es un tipo trabajador; nos duele a las personas que somos cercanas a él, el trato que le dan, pero esto es el futbol; a veces es cruel”, indicó.

El jugador de Rayados se mostró confiado en que el estratega colombiano revertirá la situación luego que ha recibido críticas por sus resultados con el “Tri”.

“Con su trabajo demostrará lo contrario; hablas con los jugadores que trabajan con él y todos dicen; es lo más importante; el que no conoce a Osorio no conoce el potencial que tiene; ojalá tenga la oportunidad de cambiar todas estas cosas del futbol que no son tan positivas”, declaró.

Medina indicó que las rotaciones de Osorio en las alineaciones son una forma de trabajo y que eso demuestra que todos los jugadores son importantes para el equipo.

“Cuando nos dirigió nos cambió esa mentalidad; era nuevo; como jugadores maduros lo entendimos, asimilamos, y eso, a un grupo, lo consolida; todos son importantes y los resultados se dan; en selección tal vez tiene menos tiempo de trabajo, pero México está creciendo; puso a jóvenes que han mostrado calidad”, añadió.

Desde su punto de vista, ello es positivo para México, porque son elementos que crecerán para los futuros compromisos que pueda tener el representativo nacional.