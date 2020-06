Ofrece Renato Ibarra ser un aliado más en la lucha por los derechos de las mujeres

El extremo ecuatoriano Renato Ibarra prometió tratarse y ser un aliado más en la lucha por los derechos de las mujeres.

“Voy a trabajar para buscar ayuda, mejorar como persona.

“Trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados, y gracias a la prensa para que pueda dar este mensaje”, aseveró Ibarra a través de un video.

Ello, al pedir una segunda oportunidad tras el episodio de violencia doméstica en el que se vio involucrado.

“Quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, a la afición, al público; si no lo he hecho antes es porque me puse a pensar bien las cosas, a meditar lo que tenía que decir. Ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche, en donde hubo una discusión verbal, mas no una agresión física.

“Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día. Pido, de todo corazón, una segunda oportunidad y, por como lo he demostrado en cancha, que no soy violento”, apuntó Ibarra en el video.