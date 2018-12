No tirará Herrera nombres

Luego de reconocer que le agradan jugadores como el argentino Mauro Boselli o el chileno “Nico” Castillo, el técnico del América, Miguel Herrera, descartó que su posible llegada sea un tema que le haya tocado su directiva.

“De ‘Nico’ Castillo, hasta ahora, no me ha dicho nada la directiva. Él y Boselli claro que son jugadores muy atractivos; no puedo decir que no me gustaría un delantero así, pero me debo sentar con la directiva para ver cuáles son las realidades y no sólo tirar nombres, porque de repente uno tira nombres y los clubes dicen ‘no sale’, entonces, ¿cómo lo traes?”, dijo.

Entrevistado previo al viaje del equipo a Estados Unidos, el estratega indicó que pese a los rumores que señalan que Boselli ya está arreglado con su escuadra, él no sabe nada al respecto.

“(Boselli) nada…. es una situación atractiva; no puedo decir que no; es un tipo que nos atrae, pero también sabemos las normas de la directiva; buscamos a alguien más joven, con otras circunstancias, pero, reitero, no me desagrada”, apuntó.

Herrera acepó que “cuando me lo nombraron dije que es un jugador que me gusta, que me ha agradado siempre; la circunstancia es que buscamos las reglas de la directiva; buscamos jugadores que te rindan por mucho tiempo en el club”.

Indicó que pese al cierre de registros, existe todavía tiempo para buscar a un jugador, en especial en el puesto de delantero.

“Todavía se abren tres o cuatro posibilidades para hacer negociaciones en el torneo local y los de fuera hasta el 30 de enero. No tenemos ninguna prisa”, acotó.

Asimismo, aclaró que con el actual plantel consiguieron el título del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, por lo que lo ve fuerte, además de que ya podrán contar con el francés Jérémy Ménez

“Tengo al equipo campeón; con este equipo podemos hacer las cosas bien… recuperamos un jugador importante que se nos lesionó, como es Jeremy, y veremos cómo está la cosa”, puntualizó.

SANTOS AGUARDA AL AMÉRICA EN HOUSTON

El partido amistoso contra Santos Laguna le servirá al técnico del América, Miguel Herrera, para observar a la gente joven de la que podría echar mano en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, en el que buscarán refrendar el título.

La escuadra capitalina viajó a Houston, Texas, para enfrentar a la escuadra de la Comarca sólo con algunos elementos del primer equipo debido a que los extranjeros reportarán hasta la otra semana.

“Es un partido amistoso, pero, bueno, ya está hecho; veremos jóvenes que observaremos en el torneo para darles apertura hacia el primer equipo, pero cuando es un partido así, con seis jugadores de tu plantel, realmente no le puedes sacar tanto provecho”, apuntó.

Entrevistado previo al viaje del equipo, “El Piojo” señaló que por el momento, a excepción del argentino-paraguayo Cristian Insaurralde y de Pedro Arce, cuenta con el resto del plantel, además del regreso del juvenil Sebastián Córdova.

“Hasta ahorita nadie ha querido salir; sólo Cristian, además de Pedro; hasta ahorita nadie ha querido salir; sólo Cristian y Pedro en mi cabeza no están, y mientras no haya un anuncio de la directiva de que ya se vendió a un jugador, yo cuento con todo el plantel”, apuntó.

Respecto a Diego Lainez, indicó que sabe que existen ofertas por él, pero que no existe nada concreto, por lo que todavía cuenta con él para el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“Sólo sabemos que hay ofertas por Lainez, pero ninguna concreta o que convenza a la directiva”, estableció.

Dejó en claro que “si no se me sale nadie del equipo sólo buscaremos al delantero porque, como lo he dicho, tenemos un equipo completo”.

“Buscamos un delantero, pero todavía no se concreta nada. Si se están yendo extranjeros es porque tenemos muchos y trataremos de tener los justos, ni más ni menos de los que necesitamos”, aseveró.

América se verá las caras, este sábado, con Santos Laguna en la ciudad de Houston, Texas, en duelo de preparación con miras al Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.