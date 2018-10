No sólo al América, ayuda del VAR: Herrera

El sistema de videoarbitraje (VAR) en la Liga MX ayudará a todos los clubes y a los mismos árbitros, no sólo al América, al que deben pitarle con “pinzas”, aseguró el técnico Miguel Herrera.

“Va a ayudar a todos los equipos, seguro; ha habido jugadas muy polémicas en todos los partidos y será un apoyo más para que el árbitro tenga menos errores”, indicó el timonel.

Expresó que la llegada de dicho sistema es un gran beneficio para los silbantes, quienes podrán quitarse preocupaciones, pues en algunas jugadas deben tomar decisiones muy rápido y tener el apoyo de la tecnología los beneficiará, ejemplificó.

“Esto les podrá ayudar en alguna toma de decisión rápida y beneficiará a todos; la tecnología está en todos lados; eso es bueno para los buenos momentos que tuviste a favor y los que tuviste en contra”, indicó.

Respecto a su equipo, señalado, en ocasiones, de que es beneficiado por el arbitraje, expresó que a América es un conjunt al que hay que pitarle con “pinzas”; “es muy difícil pitarle”.

“A veces pitarnos algo a favor que pueda estar dudoso es, toda la semana, aguantar los comentarios de si nos ayudaron o no, si nos benefició o no; el árbitro tendrá la ayuda para no cometer más errores”, concluyó.