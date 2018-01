No preocupan a Tuzos las Águilas

PACHUCA.- Enfrentar a un rival como América, y en el Estadio Azteca, motiva a Emmanuel García, defensa de Pachuca, quien reconoció la calidad de jugadores de su rival, aunque dejó en claro que es algo que no le preocupa.

“Sabemos que América tiene grandes jugadores, pero también el equipo lo tiene; lo ha mostrado en estos torneos; estamos enfocados en lo que tenemos que hacer, no tener desatenciones. Creo que no preocupa; tiene grandes jugadores, pero en lo personal no preocupa”, dijo.

En rueda de prensa, “Manny” García destacó la motivación en el plantel tuzo para enfrentar a un cuadro como el de las Águilas, y en el coloso de Santa Úrsula.

“Hay varios factores que te motivan a jugar contra un equipo como lo es América en una cancha como el Azteca, un escenario muy bueno para jugar al futbol; creo que Pachuca es lo que ha tenido cuando ha ido enfrentarlo; siempre es motivante”, comentó.

Seguro de que están para pelear por los dos títulos en juego este semestre, liga y Copa, García reconoció que deberán mejorar y tomar el mayor ritmo de futbol lo más pronto posible, algo que les hizo falta el sábado pasado, en la derrota 3-2 con Pumas.

“Creo que nos faltó ritmo de partido, de ir ganando 2-0 muy cerca de terminar el primer tiempo; creo que nos hizo falta la tenencia, manejar el partido”, concluyó.