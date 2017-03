‘No importa el rival’ para la final en Miami: Rafael Nadal

El español Rafael Nadal dijo hoy tras su victoria en semifinales sobre Fabio Fognini 6-1, 7-5, que no le importa el rival que téndra en la final del domingo del Masters 1000 de Miami, al señalar que “será un juego más”.

Nadal (7) se enfrentará en su quinta final en este torneo (2005, 2008, 2011 y 2014), el el cual no ha ganado en su amplia carrera, ante el ganador de esta noche de la otra semifinal entre el suizo Roger Federer (6) y el australiano Nick Kyrgios (16).

“Para mí no importa el rival. Estoy contento de estar en esta final otra vez y estoy emocionado de jugar otra final de un evento importante. Así que si es Roger va a ser otro juego entre los dos y eso es todo, será sólo otro juego”, afirmó el español en rueda de prensa.

“Son dos rivales diferentes, dos rivales difíciles que están jugando muy bien, pero más que pensar en lo de enfrente tengo que pensar en lo mio”, dijo el jugador manacorino de 30 años.

“Lo mio es intentrar dar lo máximo, jugar a una intensidad alta e intentrar estar agresivo y valiente con mis golpes y solo así tendré opciones de ganar sea cual sea el rival”, señaló el tenista.

Federer pulverizó a Nadal en los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells hace tres semanas, así que de verse en la final de Miami sería una buena oportunidad para que el español cobre venganza deportiva de esa derrota y logre su primer título de Miami que le ha sido esquivo en su amplia carrera.

“El –Federer- está jugando muy bien y cuando un jugador superior como él está jugando bien, entonces siempre es un gran desafío para cada jugador. Eso es todo”, dijo al señalar que a pesar de su derrota pasada en Indian Wells el sintió que jugó bien.

“Siendo honesto y no voy a mentir me sentí jugando bien en Indian Wells… y ganar o perder en un juego como este no va a cambiar mi carrrera, solo ayuda a añadir algo importante para mí y eso es todo, apuntó.

Según muchos críticos deportivos tanto Federer como Nadal, poseen la mayor rivalidad deportiva registrada en el mundo del tenis.