No están Tigres y Rayados a nivel para ser considerados ‘grandes’: ‘Piojo’

Miguel Herrera, técnico del América, descartó que equipos como Tigres de la UANL o Monterrey estén al nivel de los llamados “grandes”, más allá de los títulos que han conseguido en los últimos años y la calidad de sus planteles.

“No hay manera; dirigí Monterrey; vive, sueña y duerme; en calidad; la afición; primero es futbol y luego respiran, pero hasta ahí; después no hay manera de compararlos con Chivas y América; todavía no; hay distancia”, señaló.

Manifestó que, sin duda, dichas instituciones han creado planteles con jugadores de gran calidad que todo mundo reconoce, pero que todavía hay otros aspectos que se deben tomar en cuenta para recibir esa distinción.

“Sí han armado equipos extraordinarios; han gastado mucho dinero para armar planteles que siempre pelean arriba, pero, en los últimos años, Tigres ha jugado cinco finales y ganado cuatro; América se ha llevado cuatro; Monterrey una; Santos tres, pero es parte de la competencia”, apuntó.

Recordó que América no ha dejado de pelear arriba; ha sido sólo un torneo en que quedó fuera por un gol; “me parece que no es el contexto, respetando a los medios regios, que son muy apasionados; todavía no hay comparación”.

Además, negó que se pueda considerar un “clásico” el duelo entre América y Tigres, ya que, para el cuadro capitalino, esa distinción sólo la tienen los juegos con Guadalajara y Cruz Azul.

“Se trabaja igual para todos los partidos; es un duelo importante, pero que sea un clásico, para mí, no lo es. El entorno contra Chivas o Cruz Azul es distinto; te metes a la cabeza lo que es el orgullo de la afición; trabajas para jugar con un equipo fuerte”, apuntó.

Descartó que Tigres se cuelguen de la fama de un equipo grande como América, ya que los actuales campeones han demostrado calidad y que por algo defienden la corona.

“Tigres ha hecho torneos trascendentes para ser importante; sí es grande o no, no nos toca decirlo; eso involucra otras cosas”, refirió.

Por otra parte, Herrera aseveró que enfrentar al campeón Tigres de la UANL es una prueba para que América sea consciente de cuáles son los aspectos a mejorar en su desempeño, sin que esto signifique que sea un juego determinante en sus aspiraciones.

“Un partido no califica un torneo; será difícil porque es el campeón; es un gran equipo; es un parámetro adecuado para lo que buscamos, para decir si ya estamos al cien por ciento o qué nos falta trabajar”, señaló.

En tanto, Herrera dijo ver con buenos ojos eliminar el descenso, algunos años, en la Liga MX, en virtud de que, abundó, ayudaría a fortalecer también el Ascenso MX.

“La idea de los directivos que están en el Comité de Desarrollo no es mala; ya Inglaterra lo implantó y para mí es la liga más fuerte del mundo; siguen con su modelo, pero hicieron una liga fuerte”, dijo.

Explicó que en México “no tenemos la cultura de competir por ganar y podemos caer en la mediocridad; creo que quieren fortalecer las dos ligas; lo pienso así porque cuatro son dueños de equipos de ascenso, entonces, me parece que fuera ilógico que vayan en contra de su bolsillo”.