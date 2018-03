No es la panacea coaching en la Máquina: Roco

El defensa chileno Enzo Roco aclaró que el trabajo de coaching que llevan es un proceso, no algo mágico, por lo que el equipo Cruz Azul deberá seguir un plan con la intención de salir de la mala racha en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Para el andino, la disciplina que reciben es un extra que siempre será positivo cuando sume en el plantel y en el aspecto individual, sin olvidar que cada uno deberá trabajar a tope para estar en mejores condiciones.

“Es un proceso que lleva tiempo y una herramienta más que nos da en tema de nutrición, aspecto físico y terapias. Nos viene bien porque todo suma y necesitamos enfocarnos el fin de semana. No es mago que va a arreglar esto; es un proceso y vamos de buena forma”, indicó.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de La Noria, Roco indicó que no es momento de reproches; lo que queda es salir del bache en lo que resta del certamen, todavía con la ilusión de alcanzar la liguilla.

“Es una herramienta (el coaching) y nos hará mejores jugadores. Yo, en lo personal, hago trabajo extra. Todo suma. No podemos reprocharnos nada y enfocarnos en lo que el club necesita, y si viene algo será bienvenido”.

Después de 10 jornadas disputadas, admitió sentir frustración porque no se han dado los resultados esperados y, por ahora, “La Máquina” se encuentra fuera de la zona de liguilla al sumar apenas ocho unidades.

“Frustra el momento; llevo varios torneos; me he identificado con el club y le he tomado cariño. Mientras exista el trabajo, la dedicación y la fe, el resultado, tarde o temprano, va a llegar; eso no lo negociamos”, comentó.

Con miras al partido, de este sábado, en el estadio Azul, el chileno exhortó a la afición a apoyar al club para tratar de sacar un triunfo que levante el ánimo.

Y si bien dijo entender el malestar de los seguidores, dijo confiar en que haya más respaldo que críticas.

“La gente que va al estadio es libre de expresión, pero hay un límite. El foco tiene que ser jugar, disfrutar y salir lo más pronto de esta situación. La gente se desespera; uno, como jugador, si tu gente te presiona de esa forma, es difícil, pero no toda la gente de Cruz Azul es así; es minoría; sabemos que nos van a estar apoyando”, puntualizó.