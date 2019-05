No dan tregua a Álvarez Cuevas

Siguen los ataques contra Guillermo Álvarez Cuevas, director general de la Cooperativa Cruz Azul.

Y es que el pasado viernes se difundió una noticia sobre la supuesta destitución de Álvarez Cuevas.

El tema es muy delicado; el proceso lo iniciaron, y difundieron, Héctor Lara y Jorge Cruz, miembros de un consejo inhabilitado, por lo que no tiene veracidad legal.

En cambio, Lara y Cruz sí están en un real problema, puesto que cometieron un fraude procesal tipificado en las leyes mexicanas y que amerita una sanción penal.

Lara y Cruz manipularon, ante la autoridad, información; mintieron al ostentarse como consejeros en funciones cuando no es así; legalmente no cuentan con esa personalidad, ya que la asamblea del pasado mes de septiembre se encuentra en proceso de anulación; se impugnó porque posee vicios de origen que acreditan su nulidad, por lo que un juez aplicará una medida precautoria, en la que se inhabilitan las funciones de los consejeros en general.

Lo anterior quiere decir que ellos no pueden actuar como consejeros, como lo determina un juez, por lo que deben abstenerse de llevar a cabo cualquier acto como consejeros hasta que exista una pronunciación al respecto, es decir, la sentencia final emitida por el juez.

Lo grave es que bajo el argumento de ostentarse como consejeros en activo, protocolizaron y metieron en instancias diferentes el recurso, sin presentar la resolución final del juez, que había suspendido a dichos consejos como medida precautoria, por lo que ocultaron y manipularon la orden emitida… en concreto, y sin tanto rollo, mintieron a la autoridad, una característica que tienen desde que iniciaron el juego sucio contra Álvarez Cuevas, quien cuenta con el respaldo de la mayoría de los socios de la Cooperativa Cruz Azul.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

La buena labor de Álvarez Cuevas al frente de la dirección general de la Cooperativa Cruz Azul ha merecido el reconocimiento de los distribuidores de la empresa cementera.

En un comunicado, la Red de Distribuidores Cemento Cruz Azul le expresó su respaldo total, ya que es una persona que siempre ha mostrado interés y está siempre dispuesto a apoyarlos de forma incondicional.



Paralelamente, los distribuidores lo exhortan a seguir al frente de la Cooperativa Cruz Azul, ya que no quieren vivir las extorsiones de “pillos” como Víctor Manuel Velázquez Rangel.

“Licenciado Guillermo, por favor, no permita que la gente que está al frente del área comercial se adueñe de la Cruz Azul, ya que hemos vivido amenazados los últimos cinco años, y extorsionados por Víctor Velázquez y sus bandidos”, expresan los Distribuidores Unidos en el comunicado.

Lo ya expuesto es una pequeña muestra de reconocimiento y del prestigio que goza Álvarez Cuevas, por lo que no se vale que la lucha iniciada por la ambición desmedida de José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez esté haciendo un daño sin precedente a la organización cementera, ya que podría poner en riesgo su estabilidad y continuidad.

Marín y Velázquez hacen juego sucio; atacan sin bases y sin pruebas a Álvarez Cuevas, quien, en días pasados, expresó, de viva voz, que la Cooperativa Cruz Azul tiene finanzas sanas y que es una empresa que está en gran crecimiento.